權力比總書記還大！日經：習近平欲掌控「最高軍權」到2027

▲中國國家主席習近平。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日媒《日經亞洲評論》分析，大陸國家主席習近平正在逐步鞏固自己的權力，以期在2022年召開的共產黨全國人民代表大會上，獲得連任。據悉，北京當局近日提出計畫，要在解放軍成立100週年的2027年建立一支現代化軍隊。消息人士透露，此舉代表習近平有意在中央軍委會擔任主席直到2027年。

根據《日經亞洲評論》7日分析報導，儘管年初習近平因新冠疫情爆發，連任計畫一度受到阻礙，但由於他「迅速」控制了疫情，因此徹底將不利因素翻盤。美國前國安顧問波頓（John Bolton）在回憶錄裡透露，習近平在2018年12月的川習會中，曾向川普表示，他還想再跟川普「合作6年」。習近平的中央總書記一職將在2022年任滿，而這番言論也代表，他有意繼續連任。

▲共產黨近日才剛宣布2035年長期經濟目標與新五年計畫。（圖／新華社）



報導分析，習近平近幾個月的動向似乎也印證了波頓的說法，其中包含共產黨在10月宣布的2035年長期經濟目標、從2021年開始的新五年計畫等。這是北京當局25年來，首度提出如此長期的政策規劃。上一個長期政策是在1995年由江澤民所提出。

中國大陸最近提出計畫，稱將在2027年建立一支現代化的軍隊。2027年適逢人民解放軍建軍100週年，該目標將會透過貫徹習近平的軍事思想來實現。另一方面，中國大陸即將於2027年舉辦全國人民代表大會，一名不願具名的消息人士透露，這也代表了習近平有意持續在中央軍委會擔任最高職務到2027年。據悉，中央軍委會的主席比中央總書記的權力還大。

陸媒2019年10月曾經報導有關中共中央委員會的新工作條例，條例內規定委員會的200名幹部必須「堅決維護」習近平在黨內的核心地位。

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