馬英九想跟習近平簽政治協議　林飛帆：不知這個bumbler在想什麼

▲民進黨副秘書長林飛帆。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對前總統馬英九過去曾想要跟中國國家主席習近平簽政治協議，被美國擋下來一事，民進黨副秘書長林飛帆8日在廣播節目休息期間回應主持人，「不知道這個bumbler（笨蛋）在想什麼」。

主持人在節目中指出，很多人認為兩岸現況日趨緊張是因為民進黨不承認「九二共識」所致，林飛帆表示，馬英九說台灣兩黨都要跟對岸對話，但不要忘記，一直在設定對話門檻、障礙的人是習近平。

林飛帆提到，前美國在台協會主席卜睿哲認為，九二共識不足以滿足習近平，他要的不只是九二共識，所以去年他稱「九二共識就是一國兩制台灣方案」，這對民進黨而言，創造更新的門檻。

林飛帆強調，總統蔡英文一直強調願意跟對岸對話，必須在不設前提的情況下，尊嚴與對等之下對話，只是現在都看不到對岸的善意。

對於馬英九近期的談話，林飛帆說，他的論述常常會覺得，為什麼都已經2020年了，他還要寫新聞稿回應，台灣越來越多作為，受到國際社會的讚賞，但他卻講出「首戰即終戰」。

主持人提到，前總統馬英九日前與美國前官員視訊時，請美方向拜登政府建議，鼓勵兩岸恢復對話，一如馬英九曾想要台灣跟中國簽政治協議，但最後被美國擋下來，林飛帆聽完之後回應了主持人一句，「不知道這個bumbler（笨蛋）在想什麼」。