手機靜音5小時睡醒父病逝！他錯過最後一面：從此不再關靜音

▲男網友一醒來，才發現自己的父親已在前晚病逝。（圖／pixabay）



記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名男網友日前在推特上分享自己的悲傷往事，並同時曝光自己再也不敢將手機關靜音的原因。他寫道，自己曾經是個很愛把手機關靜音的人，但有一天他起床後，卻發現有三十幾通來自家人的未接來電，直到看到媽媽傳來的簡訊後才得知，自己的爸爸在前晚就已經過世了，讓他後悔萬分，也下定決心再也不會將手機關靜音了。

根據《中國報》報導，這名馬來西亞男網友Faz表示，2018年2月的某一天，他因為心情不好，想要好好地睡一覺，於是便將手機開啟靜音模式呼呼大睡。怎知隔天早上6時起床後，卻看到手機有來自媽媽的20通未接來電，以及姊姊的16通未接來電。

等他定睛一看後卻發現，媽媽傳來的一封簡訊上寫著，「爸爸已經不在了。」讓他震驚不已。原來前一天晚上，他住在加護病房的父親不幸於凌晨去世，雖然他的家人馬上就想要通知他，但卻一直聯絡不到Faz本人。等他接獲消息匆匆趕回家中後，卻發現他住在更遠的姊姊早就已經回到家中，幫忙處理爸爸的後事，讓他後悔莫及。

Faz說，從那一刻開始，直到現在的2年多，他再也不曾將手機關靜音，也不敢不接電話了。他也說，唯一值得慶幸的是，當天他一大早就醒來了。他不敢想像如果2年前的那一天睡到下午，他該有多後悔。

So sejak dari 7/2/2018 sehinggalah ke harini, aku dah tak silent phone dah. Nasib baik aku terjaga pagi tu, cuba kalau tak terjaga? Aku dahla tidur sampai 1-2ptg. Allahuakbar, serik dah. Nampak macam kecik tapi besar tau impaknya. — faz (@fazefrazzel) December 3, 2020

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