向貝多芬250歲冥誕致敬　台中歌劇院邀鋼琴家白建宇獻32首奏鳴曲

▲▼國際鋼琴家白建宇將在台中歌劇院，連續8天32首向貝多芬250歲冥誕致敬。（圖／台中國家歌劇院提供）

記者鄧木卿／台中報導

2020年適逢貝多芬250歲冥誕，台中歌劇院獻給台灣樂迷一份重量級禮物，特別邀請國際樂壇享譽盛名的旅法韓籍鋼琴家白建宇，從16日至23日連演8天，完整呈現有鍵盤音樂「新約聖經」之稱的貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，藉此向樂聖貝多芬的傳奇人生致敬。

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現年74歲，在南韓家喻戶曉、當今藝術造詣最高的鋼琴家之一白建宇，曾獲布梭尼鋼琴大賽金牌及瑙姆堡國際鋼琴大賽首獎，縱橫國際樂壇超過50年，更獲美國《紐約時報》讚譽，「白建宇的演奏彷彿將世上所有的時間化為詩意的咒語，讓觀眾徜徉在純粹不凡的音色中。」

2005年開始，白建宇和Decca唱片挑戰貝多芬鋼琴奏鳴曲錄音，並啟動「貝多芬全集計畫」，在諸多城市以連續8天完成全套貝多芬32首鋼琴奏鳴曲獨奏會，知名樂評人焦元溥更在臉書興奮透露，已在台中訂好11天住宿，準備創下「零缺席紀錄」。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院目前正推出「2020 NTT遇見巨人」活動，其中白建宇32首貝多芬鋼琴奏鳴曲是台中獨家演出，這次還攜手中部飯店業者，針對非中部地區樂迷量身打造住宿優惠，館內還特別企劃耶誕光影漫遊活動，歡迎大家來歌劇院體驗最應景的藝文饗宴，古典樂迷更是千萬不能錯過。

8場音樂會不以作品號碼或先後順序排列，而是以曲子的個性、相互呼應的調性，以及及白建宇對樂曲深厚的累積作編排，賦予樂曲嶄新的樣貌，每一首曲子都各有獨特性，就像在閱讀一本很長的小說。

歌劇院表示，被譽為鍵盤音樂「新約聖經」的貝多芬32首鋼琴奏鳴曲，橫跨貝多芬生命歷程的不同階段，彷若貝多芬一生對藝術追求的縮影，忠實呈現其大膽開拓、永不妥協的個性，今年正逢貝多芬誕辰250週年紀念，國際鋼琴大師白建宇以連續8場演奏，為台灣樂迷獻上貝多芬奏鳴曲全輯，向貝多芬傳奇人生致敬。

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