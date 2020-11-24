孟庭葦陪你倒垃圾！貝多芬誕生250周年　花蓮市垃圾車首搭改編曲

▲▼花蓮市公所23輛壓縮車及26輛資源回收車，自即日起改播「給愛麗絲」改編曲。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

12月16日是樂聖貝多芬250周年誕辰，全球各地都為此舉行精彩的音樂盛宴，紀念這位音樂巨人。而在台灣，傑迪斯公司發起「貝多芬250週年 X 樂來樂懂你」活動，其中有一項是將大家耳熟能詳的「給愛麗絲」編曲填詞，花蓮市公所率先響應，即日起將23部垃圾車播放新改版的歌曲，希望讓花蓮鄉親感受新意。

貝多芬的「給愛麗絲」對於台灣人來說是耳熟能詳，因為在國內的垃圾車裡，除了巴拉諾夫斯卡的「少女的祈禱」之外，貝多芬的「給愛麗絲」也曾被做為垃圾車播放的音樂。



24日下午，花蓮市清潔隊的垃圾車到各社區出勤清運垃圾，在少女的祈禱音樂聲後，傳出來的聲音不是政令宣導，也不是活動預告，而是知名歌手孟庭葦的歌聲，優美的曲調引起來倒垃圾民眾的好奇，紛紛詢問隊員垃圾車的音樂是否換了。

花蓮市長魏嘉賢表示，發起「貝多芬250週年 X 樂來樂懂你」活動的傑迪斯公司，為紀念這位音樂巨人，特地邀請音樂人許常德將《給愛麗絲》重新改編成《給愛之語》，並邀請知名歌手孟庭葦演唱詮釋，感謝傑迪斯公司無償提供版權，讓花蓮鄉親有機會欣賞融合世界名曲又獨具台灣味的新垃圾車音樂。

傑迪斯執行長于玲燕則感謝花蓮市公所率先響應，她表示，「樂聖」貝多芬在歷史上是最具影響力及最受歡迎的鋼琴作曲家之一，為紀念2020年貝多芬誕辰250周年，傑迪斯公司除邀請250位藝術家透過創作向這位音樂家致敬外，並重新將國人熟悉的貝多芬名曲「給愛麗絲」編曲填詞，無償授權全台縣市垃圾車音樂使用，希望透過台版垃圾車音樂再次讓全世界看見台灣的垃圾車文化，提醒鄉親落實做好垃圾不落地。

花蓮市公所目前有23輛壓縮車及26輛資源回收車，分為12條路線服務全市鄉親，配合環保署環境清淨政策，力行垃圾不落地並落實垃圾分類及減量的目標。貝多芬的音樂就像是情感深厚的老朋友一樣，紀念這位偉大傳奇的音樂家的同時，希望藉由這首新改版的給愛麗絲讓市民感受新意，提醒鄉親們做好環保及資源回收。

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