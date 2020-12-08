強化雙向轉診！為恭雁行團隊推動再進化　超前防預社區慢性病

▲為恭醫院設置於各鄉鎮的健康小站，透過雁行醫療照護團隊，強化雙向轉診功能，超前防預社區民眾的慢性病。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市1名70歲的詹姓老婦，一直以來都在診所拿藥控制血糖，一次於為恭醫院在竹興里設置的健康小站測量血糖，血糖數值飇升至634mg/dl，小站護理師立即轉介至為恭醫院，在緊急處理後，將血糖控制至200以下，病情穩定即下轉至活力診所進行後續照護。

為恭醫院指出，2018年健保署積極推動分級醫療，強化雙向轉診，為恭醫院立即配合推動，是苗栗第一家執行雁行專案的醫院，在陳振文院長的積極努力下，與108家醫療院所及機構合作成立「雁行醫療照護團隊」，透過和社區診所緊密合作，不但強化醫病關係，也增加大醫院小診所相互信任，更利於分級醫療推動。

院長陳振文表示，在許多轉診的個案中，慢性疾病占了8成以上，顯示慢性病管理是需正視的議題，為使社區民眾早期預防慢性病，為恭醫院於社區中免費協助民眾測血壓、血糖，並利用遠端科技，將相關數值上傳至國健署健康管理平台中，針對高危險群進行各別化之健康促進。

▲為恭醫院也邀請基層診所醫師，與大家共同分享案例。（圖／記者黃孟珍翻攝）

陳振文強調，為使民眾能獲得更進一步控制慢性疾病，從原本之疾病治療，進化至疾病之控制，特別在2020年11月30日，舉辦跨團隊雁行計畫聯繫會議，並教導慢性病人如何利用居家量測血壓、血糖，並透過雲端上傳至個管平台，病人回診時，醫師可直接透過「健康管理平台」了解民眾平時生理狀況，掌握病情變化。

在配合健保署北區業務組「分級醫療雁行計畫」，使雁行團隊不僅僅是疾病治療及轉介，將再進化醫療服務，讓各基層醫療院所非僅顧及已患病之個案，更超前防預慢性疾病，透過智慧醫療系統、提前評估患病風險，即早介入健康促進活動，以預防疾病發生，更結合各里社區，提供跨區域、跨機關、跨院所、跨專業的整合照護，以提升服務品質。

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