為恭安寧緩和病房成立10周年　細心照護2000病人「人生圓滿落幕」　

▲頭份為恭紀念醫院安寧病房成立10周年，服務近2000名病患，團隊成員視病猶親，細心的照顧著每位病人。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

頭份為恭紀念醫院安寧病房成立10週年，13日上午於信義院區一樓大廳舉辦10週年紀念活動，主題為「為恭安寧愛意無限」，現場有表揚長期為安寧病房所付出的志工，醫護團隊及家屬分享心路歷程。董事長林佾廷表示，成立安寧緩和病房是他長久以來的願望。希望病人能得到舒適的治療及尊嚴，讓人生圓滿落幕。

安寧緩和病房護理長曾訪萍說，10年來，3000多個的日子，服務了近2000位病人。一路走來，安寧團隊成員默默的陪伴著病人、家屬、遺族。一個病人代表著一個家庭、一個故事，1歲襁褓中的孩子到百歲人瑞，都曾是我們照護的對像，團隊成員視病猶親，細心的照顧著每位病人。

曾訪萍回憶說，10年來，曾經有照顧過一個小小孩名叫「茵茵」，罹患神經母細胞瘤的個案，此疾病讓初為父母的爸媽難以接受，治療過程中，癌細胞並未就此止步，仍繼續侵蝕著茵茵的生命，縱使爸媽心中有百般無奈、不捨，他們也只能每天看著茵茵眼睛的癌症病灶，無情的癌細胞一直侵蝕茵茵。

▲▼為恭醫院董事長林佾廷表示，成立安寧緩和病房是他長久以來的願望。希望病人能得到舒適的治療及尊嚴，讓人生圓滿落幕。（圖／記者黃孟珍攝）

當時我們團隊因沒有照顧兒童癌症的經驗，在照護期間，也請教相關照護團隊，照護原則及注意事項，茵茵她成為我們團隊的老師，我們的努力茵茵的父母看到了，很快的我們建立了信任及良好的互動，團隊人員盡心的照護茵茵及爸媽。時間總是無情的，茵茵終究還是離開了，當時我們的心好痛，孩子的爸媽眼淚潰堤，單位同仁也主動前來安息室助念，茵茵她不再為病痛所苦，到天堂做快樂的小天使了！

主任陳慰信表示，安寧病房，絕對不是一個讓病人等死的地方！而是協助病人與家屬舒緩不適，讓他們有精神、有機會善用寶貴時間的地方。同樣的，安寧緩和醫療，也不是在病人病危的時候才做的；而是能提升照護品質，應該與積極治療同步進行的事情。

可惜，隨著社會型態及民眾醫療行為的變遷，許多醫院面臨經營危機，更難分配資源到安寧醫療這部分。反觀為恭醫院的董事會卻願意長期在背後支持安寧病房的運作，真是苗栗鄉親的福氣！

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