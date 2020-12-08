「2020卡廸那FUN4街舞賽」G.O.F火辣開場揭序幕　700位參賽者同台較勁爭冠軍榮耀

▲「2020卡廸那FUN4街舞賽」邀請《G.O.F》擔任活動代言人，邀請超過700位舞者到現場較勁。（圖／翻攝自影片）

消費中心／綜合報導

繼去年廣受好評的「2019卡廸那蹦跳派對街舞賽」後，隨著今年推出「卡廸那四重脆」全新品牌，再次舉辦「2020卡廸那FUN4街舞賽」，邀請菱格世代DD52最強冠軍女團《G.O.F》（Girls On Fire）擔任活動代言人以火辣舞姿為賽程揭開序幕。現場超過700位參賽者同台較勁，不分年紀大小、舞齡通通齊聚一堂，舞動整個信義區，搭配現場互動遊戲、裝置藝術，讓卡廸那陪同所有喜愛街舞文化的朋友共創一個美好回憶。

▼現場民眾擠爆信義區街頭，只為觀賞「2020卡廸那FUN4街舞賽」精彩賽程。



聯華食品總經理林家齊表示，「卡廸那受到年輕人的喜愛，透過舉辦熱舞賽的方式，提供給年輕人一個勇敢表現自我的舞台，如同卡廸那一直帶給大家青春、活潑的態度一樣。」本次街舞賽祭出總獎金超過15萬元，吸引許多選手組隊較勁，不只在鏡頭前毫不害羞的宣示屬於自己的年輕態度外，更以多元舞風征服台下觀眾。比賽組別分成「卡廸那創意組」、「BATTLE組」及「排舞組」三個組別，有人身穿制服一到台上就跳起地板動作；也有人發揮創意化身「卡廸那薯條」 ；或是透過音樂、隊形編排以及服裝散發出截然不同的魅力，所有參賽者都使出渾身解數只為搶奪冠軍榮耀。

現場除了匯集各種舞風的挑戰者外，更邀請到超專業的評審陣容。像是一德、黑妹老師率領的十位老師，以前輩姿態親切給予這些敢秀的人鼓勵，讓這個專屬於年輕人的圓夢舞台不僅只有對戰，更有不斷進步、向夢想前進的激勵。此外，現場評審甚至「親自指導」，上前與《G.O.F》成員展開熱力四射的Battle，瞬間將台下情緒點燃，氣氛嗨到最高點。

此外，現場也將跳舞機搬到信義區街頭，設置「四重脆FUN4會外賽」，讓你就算沒有接受過專業訓練，也可以跟著朋友在街頭考驗街舞細胞；或是拿起圈圈向前一丟，套在薯條上考驗大小朋友的神準功力；甚至是小朋友直接騎上現場準備的「德州小馬」，化身全場最帥西部牛仔。

卡廸那用心深耕街舞文化，透過賽事期盼孕育更多舞蹈菁英，並提供圓夢舞台，讓所有人有機會舞出青春、秀出無限活力，還在擔心錯過了這次的「2020卡廸那FUN4街舞賽」該怎麼辦嗎？請期待下一屆「卡廸那街舞大賽」，屆時再繼續跟著台上舞動，享受屬於年輕世代的青春。

▼現場還有互動遊戲、拍照裝置供大家盡情打卡。