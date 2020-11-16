【廣編】2020卡廸那FUN4街舞賽　百隊角逐力拼冠軍

【廣編特輯】

圖、文／聯華食品提供

聯華食品旗下深受年輕族群喜愛的品牌-卡廸那，繼去年首創「卡廸那蹦跳派對街舞賽」廣受好評，今年隨著亮點新品卡廸那四重脆烤玉米口味上市，再次帶來「2020卡廸那FUN4街舞賽」，鼓勵熱血青年大膽體現自我態度，11月14、15日在台北信義威秀中庭徒步區盛大舉辦街舞賽，讓年輕人放肆競舞，展現青春驕傲。

「2020卡廸那FUN4街舞賽」祭出超過15萬總獎金，吸引近700位參賽者前來挑戰，比賽組別橫跨多元世代，演繹街頭文化和多元舞風，共分為「卡廸那創意組」、「BATTLE組」及「排舞組」，不分年紀大小或舞齡高低，參賽者結合音樂、力量與編排，運用節奏與身體律動渲染全場。此次也邀請知名選秀綜藝節目《DD52菱格世代》冠軍團體《G.O.F》（Girls On Fire）一同出席這場街舞盛宴，7位新世代成員以精湛舞技征服大家目光，舞動出迷人絢麗的非凡自信。

卡廸那用心深耕台灣在地街舞文化，期盼每年透過街舞賽事孕育更多舞蹈菁英，提供街舞族群一個最棒的圓夢舞台，讓台灣青少年累積大賽經驗與正向心態，舞出青春並秀出無限活力。聯華食品總經理林家齊表示：「卡廸那長期受到年輕人的喜愛，我們希望透過舉辦熱舞賽的方式，提供給年輕人舞台勇敢表現自我、展現創意，如同卡廸那品牌一直帶給大家青春與活潑的態度一樣。」