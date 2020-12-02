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街舞好手照過來！總獎金10萬　2020宜蘭街頭文化藝術節登場

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▲▼2020宜蘭街頭文化藝術節將於5至6日在宜蘭中興文創園區熱血登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲2020宜蘭街頭文化藝術節將於5至6日在宜蘭中興文創園區熱血登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

「全台街舞好手照過來！」宜縣府首次舉辦「宜蘭街頭文化藝術節」，將於5至6日在宜蘭中興文創園區熱血登場，包含街舞大賽、塗鴉創作展、饒舌演唱會、街頭文化講座、街頭市集及宜蘭高校學生聯合舞展等活動，預計將吸引上百名優秀選手同台競舞，而此次縣府更提供10萬元競賽總獎金，邀請對街頭文化有興趣的朋友齊聚宜蘭、用節奏撼動中興文創園區！

▲▼2020宜蘭街頭文化藝術節將於5至6日在宜蘭中興文創園區熱血登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭縣長林姿妙表示，2017年14校聯合舞展曾引起熱烈迴響，不僅重新擾動在地街頭文化交流，更喚起許多年輕人返鄉成立協會，推廣培育街頭文化種子，因此縣府特別將「宜蘭學生聯合舞展」升格為「宜蘭街頭文化藝術節」，並以「藝結金蘭」為主題，連結嘻哈精神與在地街舞文化資源，期待透過藝術節的方式貼近年輕世代，打造宜蘭另一項特色新指標。

▲▼2020宜蘭街頭文化藝術節將於5至6日在宜蘭中興文創園區熱血登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

2020宜蘭街頭文化藝術節活動首日，除了以「地板」、「全舞風」、「混合舞風車輪戰」等街舞大賽項目揭開序幕，也邀請Faster、OranG寫手之橙、DISK、PHILP北極熊、Eason等5位知名塗鴉藝術家現場創作大型作品，市集則招募街頭潮牌、黑膠唱片、刺青、競賽滑板、古著等主題攤位以及講座分享，讓民眾深度感受街頭文化的各式經典元素。

▲▼2020宜蘭街頭文化藝術節將於5至6日在宜蘭中興文創園區熱血登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

而「學生聯合舞展」不僅包含羅東高工、蘭陽女中、南澳高中、宜蘭國小、宜蘭高中、宜蘭大學等13間從國小至大學的在地學校參與，還安排Fus福斯花式籃球、LAD-PaperGroup、宜蘭泰雅妹妹、Endless Crew等團隊共同演出，每位學生都非常期待與縣、內外同好夥伴交流觀摩。

▲▼2020宜蘭街頭文化藝術節將於5至6日在宜蘭中興文創園區熱血登場。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

活動重頭戲「饒舌演唱會」則由臭屁囡仔、西屯純愛組、五木FIVE WOOD、All In One Music帶來壓軸表演，高潮迭起的精彩活動千萬不要錯過！更多活動詳情歡迎至「宜蘭街頭文化藝術節」粉絲頁（https://www.facebook.com/YilanStreetArtFestival/）或宜蘭中興文創園區官方網站（https://chccp.e-land.gov.tw/）查詢。

宜蘭街頭文化藝術節相關資訊：

日期：12/05(六) - 12/06 (日) 10:00-21:00
地點：宜蘭中興文創園區（宜蘭縣五結鄉中正路二段6-8號）

12/5（六）
10:00-21:00 塗鴉藝術展覽
11:00-21:00 街頭市集
11:00-13:00 報名&現場報名
12:30-13:30 Party Time
13:30-20:20 街舞大賽
20:20-21:00 頒獎及大合照

12/6（日）
10:00-12:00 街頭文化講座
10:00-18:00 文創市集
17:30-18:00 開場儀式
18:00-19:45 宜蘭高校聯合舞展
19:45-21:00 饒舌演唱會

1.街舞大賽
報名時間：網路報名即日起至12月4日止
線上報名：https://forms.gle/dyiJysB3uk8ZXhqM7
比賽時間：109年12月5日（星期六） 13:00-20:30

項目：
(1)地板舞風項目3對3
第一名：30,000$
第二名：20,000$
(2)全舞風項目2對2
第一名：20,000$
第二名：15,000$

(3)混合舞風車輪戰7 to smoke
冠軍1名：15,000$

2.街頭文化講座

活動時間：12月6日(星期日) 10:00-12:00
線上報名：https://forms.gle/bqiFqbs42FindGAr9
活動地點：宜蘭中興文創園區興工二場
講者：宜蘭第一代舞者李文奇、宜蘭權威滑板教師林大為、宜蘭在地指標饒舌團隊臭屁嬰仔、台灣頂尖手寫字宜蘭藝術家吳漢青

3.宜蘭高校聯合舞展
蘭陽女中、聖母護校、南澳高中、頭城家商、宜蘭國小、宜蘭大學、慧燈高中、羅東高中、羅東高商、羅東高工、宜蘭高中、宜蘭高商、耕莘專校

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