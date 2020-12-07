桃園男與妻口角持刀反鎖　妻急報案：3小孩在裡面！警破門救出

▲警方與鎖屋的曾姓男子對峙。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市43歲曾姓男子5日深夜與妻子李女口角後，不但遷怒前來協調的李女堂弟，更因協調不成作勢持刀要砍李男，並在李男報案後便鎖門並將2女1男3名小孩關在屋內，警方到場後惟恐小孩有危險，經屋主同意後破門而入，所幸3名小孩平安且無受傷，全案依恐嚇罪函送桃園地檢署偵辦。

▲員警唯恐遭鎖屋內小孩發生危險，獲屋主同意後破門而入。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方表示，中壢分局中福派出所前晚23時許接獲報案，稱於中壢區西園路19巷有男子持刀，並將3小孩(18歲、女；15歲、女；8歲、男)關在屋內，警方獲報後迅速到場，報案人李女表示，其丈夫持刀並將三名小孩關在屋內不願開門，警方恐小孩有危險，經屋主同意後將玻璃窗敲破後進入。

▲屋內人員對警方蒐證並指控態度不好。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方進屋內發現曾男和友人持手機蒐證，指員警強闖民宅且「態度不好」，在報案人李女上樓確認3名小孩平安且無受傷，而曾男並未持刀，還有1名友人在場，曾僅向警方表示已將刀械丟棄，警方協助護送報案人及3名小孩離開現場，全案依恐嚇罪函送桃園地檢署偵辦，並依職權通報家暴中心及協助申請保護令。

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