摩鐵隨機開門性侵！25歲男自曝「只有1秒」…酒醉妹睡一半痛醒：你誰

▲台北一名男子在摩鐵隨機開門，見其中一間房門未鎖竟指侵房內酒醉女子。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

台北市一名男子阿義（化名）2018年間去夜店後，送女性友人前往摩鐵投宿，他竟隨機開啟其它房間的房門，性侵一名酒醉後熟睡的女子小琴（化名），對方痛醒後報警處理。阿義事後被依侵入住宅、乘機性交等罪判刑6月、3年，其中6月得易科罰金18萬元，全案確定。

判決指出，25歲阿義2018年12月22日凌晨剛結束夜店狂歡，與另名友人將酒醉的女性友人送往汽車旅館投宿，但他送完人後並沒有馬上離去，反倒是一個房門、一個房門的試開其它房間，發現全身赤裸的小琴房門沒有鎖，又陷入酒醉熟睡的狀態，竟伸手指侵對方。

小琴睜眼嚇壞詢問阿義「你是誰？」，並通知櫃台人員報警處理。她事後表示，當天自己與朋友去KTV歡唱結果不小心喝醉，但友人沒有她家地址，才會將她送到摩鐵投宿，期間她意識不太清楚，睡到一半才被痛醒。

對此，阿義辯稱，自己是走錯房間，原本打算休息一下，但小琴主動趴在他身上用胸部磨蹭他，強調「只有用手指摳下體1次，沒有用別的方法」、「只有一次，約一秒鐘而已」、「我剛插入，小琴就眼睛張開問我是誰」。

士林地方法院勘驗各項事證後發現，小琴入住的房間與阿義送到摩鐵的女子入住的房間不同棟也不同層樓，難認有誤闖的可能性，不採信他的說詞，依侵入住宅罪判刑2月，得易科罰金6萬元，另依乘機性交罪判處有期徒期3年；案經上訴高等法院、最高法院均遭駁回，全案確定。

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