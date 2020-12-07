帥哥前男友和爸爸結婚　女兒大方祝福願意捐卵

▲左圖為25歲的斯科特和50歲的巴里，右圖為巴里的女兒薩芙蓉。（圖／翻攝自instagram／donbarrie）

實習記者劉佩婷／綜合報導

英國首對合法同性夫妻巴里·德魯伊特·巴洛（Barrie Drewitt-Barlow），與前夫托尼（Tony）離婚後，今年8月與小他25歲的丈夫斯科特·哈奇森（Scott Hutchison）結婚，並在9月時透過代理孕母生了一個女兒。斯科特是名雙性戀者，巴里的女兒18歲時還曾經與斯科特交往過3個月。

根據《每日郵報》報導，50歲的巴里·德魯伊特·巴洛出生於英國曼徹斯特，目前與現任老公、她的前夫還有其他兄弟姊妹同住，住在美國佛羅里達的要價兩億多台幣的豪宅中，這棟房子擁有十間臥室。

巴里表示，我們的思想非常現代化，更稱自己的家為「非常21世紀的家庭結構」。巴里與斯科特在今年9月透過代理孕母的方式來獲得第一個寶寶，巴里也大方的在網路上與粉絲分享這份喜悅。

女兒薩芙蓉（Saffron）對於自己的父親與前男友結婚不但不會感到怪異，反而還向父親提議，可以將自己的卵捐給他們，傳承良好的基因。巴里提到，非常謝謝女兒有這樣的心意，但是考慮到會亂了輩分，所以暫不將提議納入考量。