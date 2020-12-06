ET民調／10大政治領袖排行巨變！陳時中走下神壇　侯友宜穩坐第一

▲10大領袖民調，新北市長侯友宜穩坐第一。



政治中心／綜合報導

總統蔡英文2020總統大選以817萬票連任，而這也是蔡英文執政的最後任期，因此下一次的總統大選及論壇變化也成為關心的焦點。《ETtoday新聞雲》根據「領導能力」、「國際視野」、「財經專業」、「個人操守」、「個人魅力」等進行民調，其中新北市長侯友宜在32個政治人物中最被看好，其次為桃園市長鄭文燦、國民黨立委蔣萬安。

《ETtoday新聞雲》於12月1至4日，以「手機簡訊」進行「後蔡英文時期的十大政治領袖 第二波」調查，回收有效樣本數為1368份。調查結果顯示：

現任新北市長侯友宜在32個政治人物中被看好度第一，現任桃園市長鄭文燦排名第二，可能即將備戰2022台北市長選舉的蔣萬安排名第三，現任副總統賴清德排名第四，前新北市長朱立倫排名第五。第六到第十名的排名依次為柯文哲、蘇貞昌、陳時中、陳其邁以及林佳龍。

▲▼國際及財經排行，由前新北市長朱立倫奪得第一。



和前次調查相比（2020年6月24日至26日），蔣萬安以及鄭文燦排名急遽上升。鄭文燦從第六名上升至第二名，蔣萬安從第七名上升至第三名。從調查結果來看，蔣萬安以及鄭文燦是最被民眾看好的兩位藍綠中生代，未來發展備受矚目。

和前次調查相比（6月24日至26日），陳時中以及蘇貞昌排名急遽改變。蘇貞昌近半年以來在政壇展現的強烈企圖心，讓民眾對於蘇貞昌的看好度大幅增加，一舉進入十大未來政治領袖的名單中；衛福部長陳時中雖抗疫有功，然而光環逐漸退去，看好度明顯下降，從第三名下降至第八名。

▲▼國民黨立委蔣萬安是最被看好的明日之星。

現任新北市長侯友宜在個人魅力、個人操守以及領導能力三項得冠；前新北市長朱立倫則在國際視野以及財經專業奪得第一。

個人評比

1. 侯友宜(第一名)：藍綠都看好的非傳統國民黨的政治人物

2. 鄭文燦(第二名)：民進黨最被看好的接班人

3. 蔣萬安(第三名)：國民黨最被看好的明日之星

4. 賴清德(第四名)：低調且沈默的副總統，人氣略有下滑

5. 朱立倫(第五名)：最有國際視野以及財經專業的雙冠王

6. 柯文哲(第六名)：藍綠夾殺下，看好度略有爬升

7. 蘇貞昌(第七名)：展現強烈政治企圖心，看好度大幅增加

8. 陳時中(第八名)：光環逐漸退去，看好度明顯下降

9. 陳其邁(第九名)：遠離台北政治中心，看好度明顯下滑

10. 林佳龍(第十名)：看好度下滑一名，仍是被看好的民進黨中生代