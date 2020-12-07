被歲月狠甩一巴掌！她5年沒回家「爸媽1舉動」秒鼻酸：真的老了…

▲很多人覺得都是某瞬間才發現爸媽老了。（示意圖／pixabay）



記者黃可昀／綜合報導

長大後發現爸媽老化的速度特別快，每次回家一趟都會發現他們多了幾根白髮，也不禁讓人感嘆歲月不饒人。一名剛出社會的女子之前離鄉背井到新竹讀大學，和爸媽長達5年沒有見面，今年畢業才回到家鄉重新團圓，結果爸媽一個舉動讓她瞬間鼻酸，感嘆「父母親是真的老了很多呢....」。

原PO在Dcard表示，小時候印象中爸媽吃蘋果都很豪邁，洗乾淨後整顆抓起來啃，門牙強健有力，隨著年紀漸漸增長，改成切片的方式比較不會造成牙齒負擔，但這幾年明顯察覺到媽媽蘋果越切越薄，讓她很納悶這樣不是更麻煩嗎？

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▲爸媽已經沒力氣啃蘋果。（示意圖／pixabay）



這趟回家已經和雙親許久未見，相隔5年重新團聚，感性之餘察覺到爸媽竟然急速老化，媽媽娓娓道出蘋果越切越薄的原因，「不切這麼薄，妳老爸咬牙齦會痛。」原來爸媽都已上了年紀，牙床力道和以前相比退化許多，看著越來越薄的蘋果她才意識到，爸媽真的老了，不能再像以前照顧她的時候一樣精力充沛，現在連大口啃蘋果都有可能會受傷。

網友感慨回應，「某個瞬間真的會感覺到父母老了」、「搭電梯的時候反射到爸爸頭的後面，才知道一片白，以前都沒注意⋯ 真的老了」、「以前阿嬤超喜歡吃夏威夷豆，長大之後一直記得這件事，某天想說回阿嬤家順便買一罐給她吃，結果她說她咬不動了」、「父母真的不是慢慢變老，而是突然在一瞬間發現他們老了。」