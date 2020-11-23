爸媽極度外貌協會！列交往條件「像豬怎麼看？」超毒舌　網戰翻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

「我爸媽是嚴重的外貌協會！」一名男網友日前苦惱表示，之前聊到關於交女友一事，爸媽嚴厲告誡他，對象要找外貌姣好的，連身高、體重都規定標準，眼看他心儀的女同學並不符合，讓他相當苦惱，甚至不敢進一步追求，就怕真的在一起後，反而會害到對方。

男網友在dcard娓娓道來，「之前高中畢旅回家後，很高興要給他們看照片，結果他們沒有打算要聽我講，只是自顧自的看著我的照片，對著同學們的外貌指指點點，而且講話都很難聽。」

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當時，班上有位女生牙齒稍微突出一點，結果老媽竟指著吐槽，「欸欸xx（父親），你看這個牙齒，是啃木頭長大的嗎？」同時，也不忘叮囑他，交女友一定要長眼睛，還挑了班上幾個長得不錯得女生，直呼「這幾個可以，就是那個臉肉了一點，以後你交女朋友，不要讓她們吃太胖，吃成像豬那樣怎麼看？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不僅如此，原po父母還把砲火對準周圍的人，批評堂哥們交往的女友很醜，還要求他千萬不能選身高不滿160公分、體重超過50公斤的，他無奈表示，「他們說我已經沒有很高了（175公分），如果女朋友又那麼矮，以後生小孩也會長不高，使得我高中雖然有1、2次跟女生走得很近，但都不敢進一步發展，最後也都無疾而終。」

這陣子，他跟系上一位女生走得很近，對方是偏肉感的女生，身高大概156公分，目測體重超過50，「我覺得她的個性跟我算合，也蠻有話聊，我對她有點感覺，甚至有約她去耶誕城的打算；只是我不敢進一步追求，沒辦法跨過那道坎，怕如果真的在一起，要面臨很大的考驗，她可能會被我爸媽傷害。」

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最後，原po感嘆，「我有想改正我爸媽的觀念，但不知道怎麼跟他們溝通，他們在其他地方都對我很包容，想做什麼都會讓我去做，就是在這件事上很頑固......。」

對此，網友們全看傻眼，紛紛回應「請問您父母長得好看嗎」、「叫你媽先瘦到50以下」、「會不會他們覺得自己的基因優良，想要趕快看到成功的孫子」、「不支持可以理解，但酸言酸語倒是沒必要，那些根本不是你女友」、「媽寶男不要出來害人好嗎」、「你媽媽符合她自己的標準嗎？人美心不美也沒什麼用，外表重要但不是一切吧！再說小孩也有可能是隔代遺傳啊」、「好奇你爸媽長得如何，給大家評判一下」、「沒有任何不敬的意思，不過批評別人的長相前，自己的顏值也要有一定程度的籌碼才行吧」。

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