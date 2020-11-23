　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

爸媽極度外貌協會！列交往條件「像豬怎麼看？」超毒舌　網戰翻了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼女人,女孩,愛情,約會,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／周亭瑋報導

「我爸媽是嚴重的外貌協會！」一名男網友日前苦惱表示，之前聊到關於交女友一事，爸媽嚴厲告誡他，對象要找外貌姣好的，連身高、體重都規定標準，眼看他心儀的女同學並不符合，讓他相當苦惱，甚至不敢進一步追求，就怕真的在一起後，反而會害到對方。

男網友在dcard娓娓道來，「之前高中畢旅回家後，很高興要給他們看照片，結果他們沒有打算要聽我講，只是自顧自的看著我的照片，對著同學們的外貌指指點點，而且講話都很難聽。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時，班上有位女生牙齒稍微突出一點，結果老媽竟指著吐槽，「欸欸xx（父親），你看這個牙齒，是啃木頭長大的嗎？」同時，也不忘叮囑他，交女友一定要長眼睛，還挑了班上幾個長得不錯得女生，直呼「這幾個可以，就是那個臉肉了一點，以後你交女朋友，不要讓她們吃太胖，吃成像豬那樣怎麼看？」

▲▼愛情,聯誼,男友,女友,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不僅如此，原po父母還把砲火對準周圍的人，批評堂哥們交往的女友很醜，還要求他千萬不能選身高不滿160公分、體重超過50公斤的，他無奈表示，「他們說我已經沒有很高了（175公分），如果女朋友又那麼矮，以後生小孩也會長不高，使得我高中雖然有1、2次跟女生走得很近，但都不敢進一步發展，最後也都無疾而終。」

這陣子，他跟系上一位女生走得很近，對方是偏肉感的女生，身高大概156公分，目測體重超過50，「我覺得她的個性跟我算合，也蠻有話聊，我對她有點感覺，甚至有約她去耶誕城的打算；只是我不敢進一步追求，沒辦法跨過那道坎，怕如果真的在一起，要面臨很大的考驗，她可能會被我爸媽傷害。」

▲▼愛情,聯誼,男友,女友,交往。（圖／翻攝自pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

最後，原po感嘆，「我有想改正我爸媽的觀念，但不知道怎麼跟他們溝通，他們在其他地方都對我很包容，想做什麼都會讓我去做，就是在這件事上很頑固......。」

對此，網友們全看傻眼，紛紛回應「請問您父母長得好看嗎」、「叫你媽先瘦到50以下」、「會不會他們覺得自己的基因優良，想要趕快看到成功的孫子」、「不支持可以理解，但酸言酸語倒是沒必要，那些根本不是你女友」、「媽寶男不要出來害人好嗎」、「你媽媽符合她自己的標準嗎？人美心不美也沒什麼用，外表重要但不是一切吧！再說小孩也有可能是隔代遺傳啊」、「好奇你爸媽長得如何，給大家評判一下」、「沒有任何不敬的意思，不過批評別人的長相前，自己的顏值也要有一定程度的籌碼才行吧」。

►下殺6.2折超划算

ET快訊
女主播喝完咖啡驚見「杯底大塊黑異物」　店員激動：妳救了我們
藏屍老宅現場曝！16歲女慘死成桶屍　3年後「一關鍵」重見天日
已婚男主播爆伸魔爪「帶女員工看秘密基地」　受害OL崩潰發聲
泰貴妃1443張「露毛照」外流…王室宮鬥再出招！全是皇后陰謀
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

柳丁盛產價格低　農委會啟動「小果收購每公斤8元」目標12500公噸

蝦皮嗨買「5盒+2大包日用品」不到200！讚嘆文一出...網狂歪樓朝聖

「狂操作4台ATM」被急拉角落　人夫哽咽一句！行員尷尬：不好意思

雄獅搶下台鐵「鳴日號」觀光列車經營權　跨年、元旦有望搭到

比霓虹罕見！士林竟出現「雙層彩虹」　挖出2年前奇蹟照：有5道

全台205位人醫會成員　台東仁愛之家洗牙義診

善耕365／ 內湖必吃美食！　心智障礙者用心手作挑戰每個人味蕾

折回家拿文件！目睹女友「猛踹老狗洩憤」他氣炸：要多惡毒才可以

超罕見特價！好市多「日本消臭神物」黑五大放送　網嗨：再怒扛2組

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

陳淑芳演63年奪影后、女配！「一句話我都演」　《消失的情人節》抱走5獎成金馬57大贏家

李安突出現...李國煌超興奮叫出來！！ 他自我推薦「金馬主持.演電影」免付費

慶生惡搞！壽星男遭捆鋼管車上　遊行台南大街...網：請慎選朋友

不專心吃飯！3歲萌娃卡椅子洞 爆哭求救...網：小孩有洞就愛鑽

買4萬2手機送老公遭嫌「不需要」　妻委屈：送你還被罵...明天退貨

牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

柳丁盛產價格低　農委會啟動「小果收購每公斤8元」目標12500公噸

蝦皮嗨買「5盒+2大包日用品」不到200！讚嘆文一出...網狂歪樓朝聖

「狂操作4台ATM」被急拉角落　人夫哽咽一句！行員尷尬：不好意思

雄獅搶下台鐵「鳴日號」觀光列車經營權　跨年、元旦有望搭到

比霓虹罕見！士林竟出現「雙層彩虹」　挖出2年前奇蹟照：有5道

全台205位人醫會成員　台東仁愛之家洗牙義診

善耕365／ 內湖必吃美食！　心智障礙者用心手作挑戰每個人味蕾

折回家拿文件！目睹女友「猛踹老狗洩憤」他氣炸：要多惡毒才可以

超罕見特價！好市多「日本消臭神物」黑五大放送　網嗨：再怒扛2組

最美飯店票選開跑！連2屆冠軍「台東日暉」退出：讓更多飯店被看見

黃國倫生日老婆甜送450萬吉他！　羅大佑一聽：你是逼我換老婆嗎？

10月房貸利率終結連4凍！利率微升至1.367%

陸媒分析亞美尼亞戰敗原因　採購更多「中國武器」結局大不同

換季必看！肌膚不穩謹守「3字訣」，敏感、脫屑不再來

民銀「金飯碗」不輸公股！預計注入千名新血　玉山銀行起薪36K

日職／巨人盼祛除衰運　疑似在福岡巨蛋灑鹽

黃之鋒、周庭認罪遭還押！　林飛帆曝：中共宣示香港是囊中物

用CNN換中天新聞　大豐媒體集團4系統23萬戶送件NCC

牛津新冠疫苗平均保護力僅7成　專家解釋「活性減毒疫苗」機轉

大媽講電話太入迷...踩空落魚池 網歪樓：那個笑聲太魔性！

生活熱門新聞

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

前夫家霸凌　媳婦：我去死滿意嗎

26歲獻初夜！被嫌「搗麻糬」　網讚：人才

2規則逼玩交換禮物　她見老闆預算：自以為是

女友譙「看皮卡丘」超幼稚　網：男的問題

兩波變天！今狂跌8度3縣市大雨　周末更強冷空氣探14度

男友玩姐妹丼！吳夢夢愛多人運動

入秋最強冷空氣「低溫16°C」時間曝

他面交PS5尬問「多訂嗎」　真相曝光秒鼻酸

壽星被「綁上鋼管車」慶生　遊街笑瘋萬人

婆婆殺了我　鄰居曝婆婆驚人身份

好市多黑五戰況曝「最多人搶249元神物」

台灣被南韓超車　網點致命傷：韓人全做到

更多熱門

相關新聞

新手爸媽免煩惱　花蓮慈院教您跟著做就對了

新手爸媽免煩惱　花蓮慈院教您跟著做就對了

孕期中的媽媽們，隨著寶寶發育，腹部重量日漸增加，開始出現腰酸背痛等不適；寶寶的肌膚厚度只有成人的50%，幫寶寶洗澡時，該怎麼呵護他們嬌嫩的肌膚？花蓮慈濟醫院日前由婦產部醫師陳萱、護兒中心團隊、物理治療師蔡子涵、簡婕，分別教爸爸、媽媽，如何溫和地幫寶寶沐浴及懷孕期的舒緩運動。

工程師變攝狼　誠品偷拍氣質妹

工程師變攝狼　誠品偷拍氣質妹

酒客「天天來一杯」狂追調酒張鈞甯

酒客「天天來一杯」狂追調酒張鈞甯

教授戀小10歲學生　教育部：停止系上經費補助1年

教授戀小10歲學生　教育部：停止系上經費補助1年

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

宅男把到正妹網婆　目睹本尊100公斤崩潰

關鍵字：

外貌協會交女友爸媽交往條件正妹擇偶條件

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

即／台中驚傳2死桶屍案

「姐妹丼」來真的！吳夢夢認是親堂妹

10年前最強私立大學？　建中生都來唸

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

高嘉瑜閨房照曝光！網看枕頭傻：口水漬？

快訊／空軍F-16墜機隊長失聯！同隊機工長「營內寢室」輕生

阿嬤腳冷借襪穿　孫一看崩潰

彰化女喊PS5「秒殺價35K」…靜置5hrs讓網笑了

小鬼黃鴻升新歌《地球上最無聊的下午》超催淚！

只欠幾千塊…16歲少女被塞入桶！3年後才找到

恐龍媽「無下限寵兒」逼瘋幼教師

前夫家霸凌　媳婦：我去死滿意嗎

玩股票虧300萬！他曝血淚史：婚姻、房子全賠上

台中桶屍案！16歲少女遭強酸溶屍　被滅口原因曝

即／F-16飛官失聯…同隊機工長自縊亡！相驗結果出爐

更多

最夯影音

更多
伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久

伊能靜雙11爆買900樣東西！　望向包裹山：我的天，不知道要拆多久
小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

小男嬰早起叫媽媽！狂拉扯頭髮 肩帶拉到底「啪一聲」她崩潰痛醒

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

蔡依林驚喜獻唱《刻在我心底的名字》　這首拿金馬..姐樂：接下來都來一下

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

陳淑芳封后「廠商直接送禮服」　《孤味》破房破3億穿比基尼？她：厚！

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

違停別人家怕被拖「鐵鍊拴柱子」　鄰居無奈：跟車主勸導還會罵人

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

金馬新聞全紀錄

金馬新聞全紀錄

金馬資訊不漏接，第一手新聞全直擊！你最愛的導演明星上榜了嗎？

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城週年慶開跑囉

寵物雲商城週年慶開跑囉

賀！寵物雲2週年慶！來幫毛孩撿便宜！超多品項全網最低！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面