青山宮遶境香客圍觀窗台「雙人倒影」　情侶涉妨害風化警將偵辦

記者黃翊婷／綜合報導

台北市青山宮迎神遶境活動最後一天行經萬華區艋舺大道車站大樓飯店前，沒想到香客們竟然撞見一對情侶在旅館內「辦事」，而且沒有拉上窗簾，雙人倒影全被看光光，相關影片也在網路上傳開。萬華警分局隨後表示，這對情侶以及影片拍攝者皆觸犯妨害風化罪，後續將依法展開偵辦。

▲香客目睹情侶「活春宮」。（圖／記者張君豪翻攝）

有讀者向《ETtoday新聞雲》爆料，當時進香車隊走到艋舺大道，不少香客看到對面車站大樓飯店的高樓層有一間房間敞開落地窗簾、開亮室內燈，兩名男女正赤裸身體，以趴跪姿「做愛做的事」，忍不住痛批誇張，「根本就不尊重神明」、「這一定要給他紅！」

雖然也有部分香客認為飯店房間是私密空間，要在裡面做什麼是他人的自由，但希望能夠尊重神明、拉上窗簾，以免「被圍觀」。而相關影片隨後也在網路上傳開，不僅清楚拍下房間內的人影，還拍到大樓底下有許多人正在抬頭觀看，一度掀起網友熱議。

根據《聯合新聞網》報導，萬華警分局強調，這對情侶的行為已經觸犯妨害風化罪，拍攝影片並上傳到網路上的民眾也同樣觸法，後續將依法展開偵辦。然而，警方的超高效率傳到PTT上，網友們卻不以為意並紛紛留言表示，「噪音不處理，處理這種的」、「又不在公共場所也是妨害風化？」、「要抓也是抓散布影片的吧」。

▼艋舺青山宮歷史超過百年。（圖／記者李毓康攝）