《孤味》實境版！婚後半年老公就離家斷訊　她苦等33年訴離獲准

▲南投一名婦人痛訴，結婚後老公與她僅同住不到半年即離家，處境猶如現實人生版《孤味》。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者徐愷昕／南投報導

國片《孤味》全台票房已突破1.2億元，電影中林秀英的老公無聲無息地離家後，她便獨自撫養3個女兒長大成人，直到70大壽當天才接到丈夫離世的噩耗。如今，南投縣也出現實境版《孤味》，一名婦人上法院控訴，她與老公結婚僅同住不到半年，先生就因與她弟弟有債務問題而離家，至今33年過去，她從未再見過老公，決定訴請離婚。

黃姓男子1987年5月與妻結婚後，因自己經營的MTV營運狀況不好，遂向小舅子（老婆胞弟）借錢，但後來還不出錢，同年10月底便不顧妻子反對，逕自離家出走，且斷絕一切聯繫。

黃妻痛訴，老公一走就是30年，2人至今不曾見過面也不曾聯絡，她認為先生不僅有違同居義務的客觀事實，並有拒絕同居的主觀情事，應已構成惡意遺棄，夫妻關係名存實亡，故決定訴請離婚；而黃妻的兒子也出庭證稱，繼父（黃男）在他國二時就拋下媽媽跑路了。

據了解，黃男經法院通知後並未於開庭時現身說明，也沒有提出任何書狀聲明及陳述。南投地院審理時認為，黃男與妻婚後僅同住不到半年，就因自己與老婆家人間的債務問題而離家，與妻子分居長達33年，顯然雙方彼此扶持的特質已不存在，更別說心靈的契合，審結判准離婚，好讓2人未來在追求各自幸福生活時能不被限制。

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