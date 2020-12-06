準備好了！新冠疫苗運送將試航　新航7架波音747-400貨機就位

▲ 新航目前正與疫苗製造商、監管機構攜手合作，討論每架貨機攜帶3500公斤乾冰的現行額度，能否向上調升。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

新冠疫苗全球配送堪稱一大工程，新航（SIA）證實，公司現已備妥7架波音747-400貨機，準備用來執行疫苗運輸任務，一旦有需求，客機也會適時支援配送作業。此外，疫苗運輸試航也即將展開，確保一切程序都到位。

綜合新加坡亞洲新聞台、聯合早報報導，考量到疫苗存放所需的低溫環境，新航目前正與疫苗製造商、監管機構攜手合作，討論每架貨機攜帶3500公斤乾冰的現行額度，能否向上調升，以便因應更大規模的新冠疫苗運輸任務。

新航已與主要相關供應商簽訂協議，確保能有足夠數量的低溫裝置來存放大量疫苗，且疫苗追蹤設備也已取得認證，提供疫苗製造商及後勤作業廠商全程監控服務，讓運輸過程透明化，同時也能取得溫度數據。

目前已知美國藥廠莫德納（Moderna）新冠疫苗需存放在攝氏零下20度的環境，輝瑞／BioNTech疫苗則必須放置於攝氏零下70度的空間，保存期限為5日。

負責貨運的資深副總裁陳有成表示，疫苗運輸試航作業即將展開，確保一切程序都到位，且疫苗製造商對試航保持開放態度，相關洽談正在進行中，儘管公司現階段尚未接收到配送需求，一旦接到消息，將優先為疫苗保留空間，確保運送不被耽誤。

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