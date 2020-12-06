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英女王夫婦數週內將帶頭打疫苗！望民眾相信「疫苗安全性」

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▲▼英國女王伊麗莎白二世(Elizabeth II)和菲利浦親王(Prince Philip)。（圖／路透社）

▲英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）和菲利普親王（Prince Philip）。（圖／路透社）

記者王佩翊／編譯

英國日前領先全球，率先批准使用美國輝瑞與德國BioNTech共同研發的新冠疫苗，然而該疫苗僅花了10個月研發就要正式上線，讓當地民眾對於這款疫苗的安全性仍抱持疑慮。據悉，待政府開放第一波施打後，高齡的英國女王伊莉莎白二世與菲利普親王也將在未來幾週內施打疫苗，希望就此起到帶頭作用，安撫民眾的不安。

民調「輿觀」（YouGov）顯示，目前仍有20%的英國人質疑新冠疫苗的安全性，對於施打一事抱持保留態度。事實上，疫苗通常必須花費10年的時間來研發製造，但此次輝瑞與BioNTech卻大幅壓縮整個過程，因此也引發大眾的不信任。對此，英國藥品及保健產品管理局（MHRA）首席執行長芮恩（June Raine）則表示，疫苗獲得批准絕對是按照正常流程，並沒有「走捷徑」。

▲▼輝瑞疫苗冷藏運送。（圖／路透）

▲英國政府率先批准施打新冠疫苗。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導，現年94歲的伊莉莎白女王與98歲的菲利普親王將會在數週之內接種新冠肺炎疫苗，而兩人也不會享用特權，將會「排隊」等到政府正式開放第一批優先施打對象，也就是養老院長者與80歲以上老人接種後，才會施打。兩人預計會在醫師的建議下施打疫苗。

衛生專家則認為，如果女王與菲利普親王願意帶頭接種，將鼓勵更多民眾施打新冠疫苗。據悉，查爾斯王子與威廉王子也可能會未來接種疫苗。儘管如此，也有人擔憂，如果是要藉由王室成員鼓勵民眾施打，恐怕將使王室被視為「政治化」的工具，同時也侵犯到他們的醫療隱私。

►英國領先全球閃電批准疫苗！仍有20%民眾「對安全存疑」
►疫苗到英國了！長者+醫護優先接種　衛生官員：可預防99%死亡率
►快訊／英國新冠疫苗確定8日開打！　首批接種對象曝光

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