他獨攀「新竹那羅山」！登頂傳照給家人　下山失聯7天身亡

▲消防人員發現錢男時已明顯死亡。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名錢姓男子獨自攀登新竹縣尖石鄉那羅山，當天中午登頂後傳照片給家人後失聯7天，5日被發現時已成為一具冰冷遺體。新竹縣消防局提醒，民眾登山前請先準備充足的裝備，並要具備三項基本常識，包括迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。

64歲錢男11月29日獨自攀登那羅山，因當日未按時間返家，家屬警覺報案請求協尋。消防局獲報後立刻派遣尖石分隊人員出動搜尋，11月30日始再加入消防局山難搜救小組及新板義消分隊、山難救助協會台北市支會、林務局新竹林區管理處等單位，共108人次前往搜救。

▲▼搜救人員找到錢男遺體。（圖／記者陳凱力翻攝）

5日午間，在那羅山三角點下方一處樹林邊坡，發現已明顯死亡的錢姓男子，後續人員也協助將遺體搬運下山，交由家屬處理後續事宜。《自由時報》報導，錢男當天一早出發，中午就傳登頂照給家人看，未料下山途中竟發生憾事。

新竹縣消防局提醒，轄區山域特色為高度約落在2000多公尺的中級山，此種山域的環境為闊葉林較多，行走路徑較容易被遮蔽，加上山區會有很多獵徑造成登山客的混淆，一旦不注意就會走錯方向，離出口會越來越遠。

消防局說，民眾登山前請先準備充足的裝備（背包、雨衣、食物、水、簡易地圖、手機、行動電源），並要具有下列的登山基本常識：

1、迷路時不要輕易移動並停留在路徑上。



2、登山要結伴而行千萬不要落單或獨攀。



3、手機無訊號可撥打112或傳送簡訊描述該處地理環境，或上切至陵線有訊號處求救，千萬不要任意下切溪谷。民眾做好萬全準備，才能增進登山之安全。