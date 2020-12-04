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南寮漁港爆坑殺？「兩蟹一魚一菜噴2340元」　當地人嘖：從不去吃

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▲▼去南寮漁市場吃海鮮，一魚兩蟹一菜收 TWD＄ 2340（圖／翻攝新竹大小事）

▲吃一魚兩蟹一菜要價2340元！（圖／翻攝新竹大小事）

網搜小組／劉維榛報導

「不要吃時價的菜！」一名人妻透露，與老公去南寮漁港市場，共點了兩隻清蒸小蟹、一魚2吃、白飯及一盤炒高麗菜，竟噴了2340元，其中螃蟹要價1260元，讓原PO感慨，「把來南寮的觀光客都嚇跑了！」抱怨文曝光後，當地人也撻伐，「我是新竹人，也過半百人生了，南寮魚港一直都是貴有名的，難吃又差勁！」

一名女網友在FB公開社團《新竹大小事》抱怨，3日與老公在南寮漁港嗑海鮮，卻吃得一身怨氣，她還原當時情況，走進2樓市場後，老闆娘見原PO晃過去，竟反上前催促原PO老公點餐，當下兩人不以為意，便點了時價菜色，包括兩隻清蒸小蟹、一隻魚（蒸+煮湯）、白飯兩碗及炒高麗菜。

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然而原PO得知兩隻清蒸小蟹要價1260元後，她急忙喊取消時，老闆娘卻不肯，直言「已把蟹殺了，不能改」，但傻眼的是，明明螃蟹還在另一位員工手上，也未從袋子給取出。

最後吃完結帳，原PO看著菜單，發現1魚2吃價格是960元，炒高麗菜為100元與白飯20元，總共收費2340元，而且事後老闆娘堅持沒收明細，讓原PO氣炸直呼，「她把來南寮的觀光客都嚇跑了！」

諷刺的是，對於這起經歷，原PO直言「現在只有我在心痛」，因為老公非台灣人，過去在台北有弄丟過3C產品或迷路糗事，卻總是遇到善良民眾上前解圍，因此待在台灣生活毫無警戒心，並認為「台灣不是這樣」，而這次只是純粹遇衰事。

▲▼去南寮漁市場吃海鮮，一魚兩蟹一菜收 TWD＄ 2340（圖／翻攝新竹大小事）

▲原PO貼出菜色照片！（圖／翻攝新竹大小事）

底下網友回應，「現在幾乎每一個觀光漁港的海產店都貴到離譜，全部在坑殺觀光客，自己難道都不知道嗎？所以不要怨？回到市區找做老主顧的店會比較實在，再來秋天過了螃蟹都下完蛋，養分都沒了，身體也沒有肉了，只剩殼了，這時候我不吃的，給我120元我也不吃」、「南寮魚港，我在地人已63歲了，從不去吃，寧願到永安漁港去享受」、「去二樓吃，一定不點時價，怕走不出大門」、「南寮真的很貴，上次去買蟹腳一斤700元」、「時價的都要先秤講價錢吧，要客人同意才煮不是嗎」、「之前去吃一隻500多元，小小一隻~看樣子又漲價了」、「南寮真的只能去放風箏而已」。

不過，原PO在文末補充後續，，與老公繼續逛到1樓買生魚片，其中一家老闆主動減價100元，讓她內心才總算舒坦一些，「其實也不是全部店也不好...心裡也很感動！」

▼當地人寧願去永安漁港吃海鮮！（圖／翻攝新竹大小事）

▲▼去南寮漁市場吃海鮮，一魚兩蟹一菜收 TWD＄ 2340（圖／翻攝新竹大小事）

ET快訊
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