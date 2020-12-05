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社會 社會焦點 保障人權

上班與人夫溜進「公司旁摩鐵」　汽車女業務遭抓包扯：分樓休息

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▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲在汽車公司擔任業務的陳姓男子，2019年間被妻子抓到與女同事在離公司不遠處的摩鐵開房間。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者徐愷昕／新竹報導

在汽車公司擔任業務的陳姓人夫，2019年間被妻子發現他在上班時間，於公司同條路上的某間摩鐵與劉姓女同事開房間，陳妻知情後一狀告上法院。法庭上劉女辯稱，當天下午是去找客戶，僅是中途停靠，且2人有「分樓休息」，但法官不採信她說詞，認為陳女行為侵害陳妻配偶權屬實，判她須賠償15萬元。可上訴。

陳男與妻1992年結婚，2人婚後育有1子，陳妻2019年7月15日發現老公與公司女同事上摩鐵開房間2小時，深感遭受背叛，夫妻倆更時常為此爭吵，她後來因承受不住精神折磨與傷害，氣得蒐證上法院提告，向小三求償50萬元。

陳妻痛訴，劉女與她老公是公司同事，2人已共事多年，期間劉女明知陳男已為人夫，平日仍常假藉業務之名與其過從甚密，甚至還被她無抓包在公司不遠處上摩鐵，行為明顯已逾越普通男女之間的交往。

法庭上，劉女矢口否認侵害劉妻配偶權，她辯稱自己當天肚子不舒服又過敏，下午剛好要去彰化找客戶，才會中途先找旅館休息，強調2人在摩鐵內沒有共處同空間，陳男在樓下聯絡客戶，她則獨自在樓上休息。

新竹簡易庭審理時認為，陳男與劉女前去的摩鐵與公司均在新竹市中心同一條路上，倘若2人當天下午要去找客戶，應該可以午餐後即從公司離開，根本沒有必要在距離公司不遠處找摩鐵，又在裡頭休息2小時，行徑實在有違常情，且已逾社會一般通念所能容忍的範圍，審酌雙方財力後，認為劉女應賠償陳妻15萬元較為適當。可上訴。

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