新北女登山跌斷右小腿變形　10警消輪流揹4小時、走5.1公里送下山

記者鄧木卿、黃翊婷／台中報導

新北市羅姓女子29日與6名友人相約一起去登山，卻在台中市和平區屋我尾山三角點往屋東稜線1.3K附近跌倒骨折，幸好中途遇到其他山友幫忙報案，最終在當日晚間7時許獲救。受傷的羅姓女子右小腿骨折變形，意識清楚，經過包紮固定後，由10名救援人員以人力方式輪流揹下山，隨後送往東勢區農民醫院治療。

▲羅女右腳變形。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

報案山友表示，29日下午2時許在登山途中遇到羅女和她的男性友人，兩人從屋我尾往東卯山方向前進，女方疑似因為腳踝骨折，是由男方揹著往前走，於是趕緊幫忙求援。

台中市消防局獲報後，立即動員和平、谷關、東勢、新社及石岡分隊，出動消防車3輛、救護車1輛，消防人員12人，由小隊長陳奕瑞帶隊前往救援，並在當晚7時許順利尋獲兩人。陳奕瑞表示，羅女獲救時意識清楚，檢傷評估後確認右小腿骨折變形、腫脹疼痛，包紮固定後，由10人輪流以人力方式揹下山，最終在深夜11時許抵達登山口，並將人送往東勢區農民醫院接受治療。

▼▲10名警消花了將近4小時輪流揹羅女下山，路長5.1公里。

台中市消防局呼籲，民眾登山時應結伴熟識路線的人同行，並且應攜帶足夠的照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子，加上目前時序入冬，天色晚得快，民眾應詳細規劃登山路線與計畫， 攜帶登山地圖或使用手機導航，同時也要評估自己的腳程，安排登山與下山時間。

台中市消防局提醒，若民眾不幸在山上迷路，可以利用手機或無線電等通訊器材與消防局聯繫，回報受困位置與經緯度，同時注意保暖與安全，留在原地等待救援，若有攜帶無線電也可使用145.00頻率緊急呼叫求援。