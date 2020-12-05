中國非疫情起源？　美國傳染疾病學會：美國去年聖誕就出現傳播

▲武漢華南海鮮批發市場被外界視為是新冠病毒的起源。（圖／翻攝澎湃新聞）

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國國會山莊報（The Hill）引述一項新研究報導，早在去年聖誕節，美國本土就有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情傳播，比中國通報官方確診首例還早上許多。

這項研究是由美國傳染疾病學會（Infectious Diseases Society of America）進行，主要由美國政府員工撰寫，在牛津大學出版社（Oxford University Press, OUP）期刊發表。

研究人員檢視美國紅十字會（American Red Cross ）於去年12月13日及今年1月17日期間採集的血液樣本，捐血者來自加州、康乃狄克州、愛荷華州、麻薩諸塞州、密西根州、俄勒岡州、羅德島州、華盛頓州及威斯康辛州等9州。

這9州有部分捐血者新型冠狀病毒抗體檢測呈陽性，顯示他們在1月20日前就已接觸病毒。官員是在1月20 日證實美國境內首例。

研究人員回溯檢測紅十字會去年12月至今年1月間採集的7389件捐血樣本，發現其中106件樣本出現感染跡象，這些樣本的採集時間皆早於確診首例。

當研究人員使用泛免疫球蛋白（pan-immunoglobulin, pan Ig）酵素溶液進行篩檢，這106件樣本中有84件顯示更強的陽性反應。

上述血液樣本是從紅十字會血庫收集取得，並在位於亞特蘭大市的美國疾病管制暨預防中心（CDC）進行檢測。

研究作者寫道：「這些血清抗體的存在顯示，美國西部地區可能早已出現個別的SARS-CoV-2（新型冠狀病毒學名）感染，早於先前認定，或是一小群人口可能早已擁有與SARS-CoV-2S結合的抗體」。