　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國非疫情起源？　美國傳染疾病學會：美國去年聖誕就出現傳播

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼武漢華南海鮮批發市場。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲武漢華南海鮮批發市場被外界視為是新冠病毒的起源。（圖／翻攝澎湃新聞）

文／中央社華盛頓4日綜合外電報導

美國國會山莊報（The Hill）引述一項新研究報導，早在去年聖誕節，美國本土就有2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情傳播，比中國通報官方確診首例還早上許多。

這項研究是由美國傳染疾病學會（Infectious Diseases Society of America）進行，主要由美國政府員工撰寫，在牛津大學出版社（Oxford University Press, OUP）期刊發表。

研究人員檢視美國紅十字會（American Red Cross ）於去年12月13日及今年1月17日期間採集的血液樣本，捐血者來自加州、康乃狄克州、愛荷華州、麻薩諸塞州、密西根州、俄勒岡州、羅德島州、華盛頓州及威斯康辛州等9州。

這9州有部分捐血者新型冠狀病毒抗體檢測呈陽性，顯示他們在1月20日前就已接觸病毒。官員是在1月20 日證實美國境內首例。

研究人員回溯檢測紅十字會去年12月至今年1月間採集的7389件捐血樣本，發現其中106件樣本出現感染跡象，這些樣本的採集時間皆早於確診首例。

當研究人員使用泛免疫球蛋白（pan-immunoglobulin, pan Ig）酵素溶液進行篩檢，這106件樣本中有84件顯示更強的陽性反應。

上述血液樣本是從紅十字會血庫收集取得，並在位於亞特蘭大市的美國疾病管制暨預防中心（CDC）進行檢測。

研究作者寫道：「這些血清抗體的存在顯示，美國西部地區可能早已出現個別的SARS-CoV-2（新型冠狀病毒學名）感染，早於先前認定，或是一小群人口可能早已擁有與SARS-CoV-2S結合的抗體」。

 
ET快訊
房客激戰噴屎「床單大爆血」！女房務一掀棉被崩潰：整組都廢了
新竹富商半年被搶2次！教父級盜匪揪團劫2億　3賊起底大有來頭
台中男行李箱裝屍！政大才女「生前翻譯工具書」慘死　親友全靜默
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

凶殘老闆「踹臉」男同事！鞭打畫面曝光　旁人冷眼看他倒地

美振興經濟新方案希望增　3大指數再創新高

國際火線／從甲殼蟲到特朗普　談大陸的不靠譜翻譯

拜登：美國就業前景嚴峻　人民現在就需要援助

中國非疫情起源？　美國傳染疾病學會：美國去年聖誕就出現傳播

從小呼吸困難！男鼻腔竟挖出「15毫米生鏽硬幣」　醫驚：卡了53年

新娘結婚夜遭夫「強驗貞操」　親友團竟站一旁錄影

搬新家驚見「頭鑲牆壁上」傻了　她po文曬圖…網崩潰：快搬走

慧眼看天下／川普抱怨是真的？ 美選期間受媒體打壓

「新冠病毒」病例史研究大突破　美國CDC：去年12月中已在美出現

愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你

被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

伍佰見跑車總裁興奮狂撂英文　A-Lin駕跑車爆偉忠哥「一上車就抓超緊」

高雄街頭美食！古早味蔬菜蛋餅　「整片粉漿+蛋液」鋪滿煎台超誘人

南寮漁港爆坑殺？4道菜賣2340元　海產店闆娘還原現場：氣到快中風

三重65歲伯開車回家突失控暴衝 保齡球式狂掃「4秒連撞47機車」

鐵粉？黑衣男101站衛兵只盯她 警勸離又來...櫃姐嚇：不敢上班

飲料流出就GG！用捲筒紙拉酒杯　他使超強念力仍失敗遭無情砸派

凶殘老闆「踹臉」男同事！鞭打畫面曝光　旁人冷眼看他倒地

美振興經濟新方案希望增　3大指數再創新高

國際火線／從甲殼蟲到特朗普　談大陸的不靠譜翻譯

拜登：美國就業前景嚴峻　人民現在就需要援助

中國非疫情起源？　美國傳染疾病學會：美國去年聖誕就出現傳播

從小呼吸困難！男鼻腔竟挖出「15毫米生鏽硬幣」　醫驚：卡了53年

新娘結婚夜遭夫「強驗貞操」　親友團竟站一旁錄影

搬新家驚見「頭鑲牆壁上」傻了　她po文曬圖…網崩潰：快搬走

慧眼看天下／川普抱怨是真的？ 美選期間受媒體打壓

「新冠病毒」病例史研究大突破　美國CDC：去年12月中已在美出現

一週籌10萬元有困難！調查揭「6大族群」財務脆弱　3成國人竟沒存錢

慈濟高中女廁見針孔！傳偷拍男「成績可上醫科」學校下封口令

蘆薈膠10招「隱藏版用法」你知道幾個？竟能去角質還可護髮

印度車商推「安全泡泡」交車防疫措施　罩住新車主人親自拆封

為什麼成年後近視度數會加深？　眼科醫師揭1種可能性

吵著要出門...毛孫每天準時「等阿公下班」　直挺背影揪甘心！

心跳漏拍、跳太慢　心臟節律器

雷瑪西烏目標爭取5年1億美元大合約　洋基想帶回但非長約

台鐵英雄！猴硐山崩前「7公尺外撇一眼」　直覺不妙救了全車400人

珠寶大盜出身南港望族！創「犯罪夢幻組合」坐牢20年　至親都認不出

護國神龍！安西大醮打造「米龍」 不懼11級強風...9萬斤白米祈福

國際熱門新聞

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

美國CDC：去年12月中美國已出現新冠病毒

墜毀影片曝！900噸重「凌空狠砸」望遠鏡

她搬新家驚見「頭鑲牆壁上」傻了

新娘洞房夜遭丈夫「強驗貞操」

糗了！18項2020年預言竟只中20%

菲律賓市長市府遭槍擊　送醫不治

男從小呼吸困難　竟挖出生鏽古幣」

恐怖母囚子28年！41歲男腿腐爛+長瘡+沒牙齒

中企買斷小島99年使用權　限她3天搬走

美國傳染疾病學會：美國去年聖誕就出現傳播

甲殼蟲與特朗普　大陸翻譯不靠譜

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

男友給「恐怖驚喜」　裝麻布袋輾壓

更多熱門

相關新聞

民進黨否認大陸疫苗？連勝文發文狂酸

民進黨否認大陸疫苗？連勝文發文狂酸

新冠疫苗研發近來連傳捷報，部分國家陸續宣布接種，但台灣似乎要等到明年第二季才能順利施打。對此，國民黨智庫副董事長連勝文今（4）日發文批評，大部分民進黨高官還沉溺於關起門來做山大王的快感中，沒有認知到國際社會因新冠疫苗發展而產生的重大變化，並呼籲這些人「不要再執迷於大內宣所帶來的歡樂，睜開眼睛看看別人在做什麼吧！」

美國CDC：去年12月中美國已出現新冠病毒

美國CDC：去年12月中美國已出現新冠病毒

香港增本土確診100例　除夕煙火取消

香港增本土確診100例　除夕煙火取消

即／英國首批新冠疫苗8日開打！

即／英國首批新冠疫苗8日開打！

北海道醫院爆集體感染200人確診

北海道醫院爆集體感染200人確診

關鍵字：

新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證拿出來！趣淘漫旅超狂雙12優惠

高雄1家4口陳屍車內！家庭慘況曝光

火辣黑絲長腿竟是「他」 雙北公廁援交1次2K

羅志祥喊沒搶女友！歐弟限動發聲

高雄最新百貨1萬坪有80間美食明年開

陳小春直播賣金條　買家怒退貨

惡整懷孕女友　網紅見遺體崩潰

羅志祥否認搶女友！Makiyo：不是說好不要談

媽靠肩上陪賞夜景！汪哀怨臉求救

直播害死懷孕女友！網紅酷刑被起底

盲測16款手機相機　冠軍超冷門

不給待轉！大富翁遭警察「強制直行摧毀」

狗狗認領文：牠長得很潦草　本尊笑翻網

生小孩…連續用力7hrs！她「子宮軟掉」大爆血　夫拒手術

UberEats叫飲料　1天後挨告侵占

更多

最夯影音

更多
愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你

愛貓離開人世「頭七」回家了？不可思議現象...奴才哭喊好想你
被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

被問「男友劈腿怎辦」大吼：出軌你還問？　黃子韜回看激動影片「我有說過嗎」ＸＤ

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

陳芳語揪男友合體閃瞎！！　胖到54公斤還是覺得辣「是真愛」

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

柯震東公開東區豪宅！自虧是「爸寶」　「乾淨到像樣品屋」：我有強迫症

伍佰見跑車總裁興奮狂撂英文　A-Lin駕跑車爆偉忠哥「一上車就抓超緊」

伍佰見跑車總裁興奮狂撂英文　A-Lin駕跑車爆偉忠哥「一上車就抓超緊」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面