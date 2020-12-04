拖屍畫面曝光！台中男菜刀殺妻「買推車」滅證…拖6km棄屍山區

記者鄧木卿、戴若涵／台中報導

台中市一名35歲陳姓男子11月29日與宮姓前妻在台中市北屯區住處為了孩子的監護權爆發口角，孰料，他一怒之下竟然持菜刀將前妻亂刀砍死，事後他將屍體裝入27吋行李箱內，放上為了棄屍而購買的推車，一路將前妻拖往大坑山區棄屍。陳男岳母因連絡不上女兒，報警處理，警方3日循線尋獲遺體，稍早陳男騎機車使用推車，拖行裝有前妻遺體的行李箱前往山區棄屍的畫面曝光！

▲台中殺妻案棄屍畫面曝光。（圖／記者鄧木卿翻攝）

根據警方調查，陳男與宮女離婚不到一個月，期間2人多次為了2個女兒的監護權吵架，不料，11月29日下午2人見2個孩子都不在家，再度發生爭吵，陳男拿出菜刀便朝宮女身上一陣狂砍，見宮女斷氣後，隨即將屍體裝入27吋行李箱，2日才將行李箱扛上推車，以繩子連接推車，從住處騎著機車一路拖行約5、6公里後，將前妻棄屍於大坑附近山區。

陳男岳母11月30日凌晨因找不到女兒，心急如焚報警處理，並向警方表示，女兒與前夫吵架後，憤而離家不知去向。警方獲報後，調閱附近監視器畫面、到死者家中採證，認為陳男涉有重嫌，隨即將人傳喚到案。雖然陳男一度否認犯案，但警方拿出住家浴室內有血跡反應的照片突破他的心防，他見百口莫辯才坦承犯行，稍早被依殺人罪嫌移送法辦。

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