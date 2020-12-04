迎接快樂耶誕　中市府連3晚火車站「露天電影」免費吃爆米花抽獎

▲台中市政府從今天起連續3天晚上，在火車站前免費播放電影、送好禮。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

耶誕前夕，台中市政府新聞局舉辦「露天電影放映活動」，在舊台中火車站前搭建400吋大螢幕電視牆，4日至6日每晚7點播放具耶誕氣氛的動畫電影，現場還有摸彩、Dress Code送好禮及限量爆米花等眾多好康，歡迎民眾來看電影拿好禮，一起感受耶誕前夕的熱鬧氛圍。

新聞局表示，今晚放映的是在台票房破1.6億元的日本動畫《天氣之子》，第2天播放充滿神奇魔法的《冰雪奇緣2》，最後1天壓軸登場的是充滿愛與冒險的《笑笑羊大電影：外星人來了》，3部精彩動畫電影適合全家觀賞，享受電影世界中的奇幻不思議。

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新聞局說明，電影放映期間每晚開放500名民眾入場，入場前300名將免費贈送「限量爆米花」，自下午6點開始發放；另外還有摸彩活動，放映期間每天抽出20組台中電影業者電影票券（1組2張），及15組台中特色伴手禮，12月6日最後一天更加碼抽出捷安特腳踏車1台，摸彩券數量有限，發完為止，民眾拿到抽獎券後，必須在當天晚上8點前投入現場摸彩箱。

這次活動還特別設計「給你一點甜甜」Dress Code送禮活動，只要電影放映期間穿著具耶誕元素的服裝或配件，甚至不限主題cosplay服裝，下午5點即可在服務台獲得耶誕糖果，每天限量50份，贈完為止。

新聞局也提醒，配合中央防疫規定，民眾入場時須佩戴口罩，並配合現場防疫措施量測體溫及實聯制登記等，確保參加民眾在安全環境下，盡情享受觀影樂趣。

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