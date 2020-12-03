衛福部新聞稿爆烏龍？　陳以信：海外國人卡在機場回不來

▲陳以信爆料，衛福部英文新聞稿爆烏龍，只有列出允許一種檢測方法（RT-PCR）的結果。（圖／翻攝自Facebook／陳以信）

記者黃巈禾／台北報導

衛福部公布秋冬防疫專案中，除了要求民眾8大場所須配戴口罩，同時要求返國國人或來台轉機旅客，須附上3日內新冠肺炎核酸檢驗陰性報告。國民黨立委陳以信爆料，當時衛福部英文新聞稿僅列出一種檢測方法，造成返國國人卡在機場回不來。

當時衛福部新聞稿指出「檢驗方法需採用分子生物學核酸檢測（例如：PCR、RT-PCR、NAA、NAT等）」，附件中也明確列出檢驗方法包括：PCR、Real-Time PCR、RT-PCR、RT-qPCR 、NAA、NAAT、NAT、LAMP等。

陳以信3日在臉書指出，上個月25日中央疾管中心所公布的英文新聞稿，只有列出允許一種檢測方法（RT-PCR）的結果，外交部領事事務局的英文新聞稿也跟著這樣寫，造成部分我國旅外國人，使用其他檢測方法的陰性結果不被認可，結果被國外機場拒絕核發登機證，而無法回國。

陳以信自爆，接獲旅居美國的國人陳情，也發現網路上還有其他國人也碰到相同問題，因此立即要求衛福部中央疾管中心、外交部領事事務局、交通部民航局立刻動起來，盡快修正對外公布內容，千萬不要讓海外國人卡在機場回不來！