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呼籲美台聯合軍演！美智庫主席薛瑞福諫言拜登：正視台海衝突

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▲▼薛瑞福曾於2005年7月在台北總統府會晤時任台灣總統陳水扁，並推動軍購。（圖／達志影像／美聯社）

▲薛瑞福曾於2005年7月在台北總統府會晤時任台灣總統陳水扁，並推動軍購。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

曾在美國川普政府擔任國防部印泰安全事務部助理部長的薛瑞福（Randall Schriver）是美國知名的友台派官員，在其創辦的華府智庫「2049計畫研究所」擔任主席，日前在該智庫發佈備忘錄，向下一屆美國總統拜登提出對台灣政策建議，除了應整合台灣軍力納入美國印太地區安全結構，還呼籲應公開與台灣展開聯合軍演，並與盟友維持台海意外衝突訓練，以此做為震懾北京當局的戰略訊息。

根據「2049計畫研究所」1日在官網上發表的備忘錄，薛瑞福在其中整理美國所面臨的各項挑戰，並提出9項建議，使拜登上任後能即早做準備，應對太平洋上運尿的風暴，保障台海地區的民主。他將台灣比喻為位處區域戰略前線的富爾達缺口（Fulda Gap），在印度與泛太平洋地區上極具重要戰略意義，呼籲拜登政府與其團隊應認知台灣在守衛區域和平與自由上所扮演的關鍵角色地位。

薛瑞福在備忘錄中警告，美國在冷戰時曾挹注富爾達缺口相當多的戰略資源，不過在現今緩解台海區域衝突上應抱持同樣的態度，快速評估在台海所需之軍力，並讓軍力佈署負有競爭力，以求維持台灣與海峽間的穩定，否則恐怕只會增加日後美國在印太地區所需承擔的風險。

中國在近幾個月以來擴大對台灣宣傳統一的力道，加強佈署周邊地區戰力，並定時派遣軍機越過台海中線，以求能達成震懾台灣當局的目的。對此，薛瑞福建議應將台灣納入美國在印太區域安全結構，同時公開雙邊軍演，協防台灣在彈道飛彈防禦、海上、空域的防禦，向北京當局展現美國承諾履行《台灣關係法》的決心，並作為對中國所釋出的戰略訊號，

另外還得計畫讓美軍的潛艦、驅逐艦能夠例行性訪台，甚至在台灣建立美軍部隊，以求能夠與台灣軍方與當局間達成聯繫，並培訓當地部隊，同時建立相關機制與台灣共享軍事情報。

►下令戴口罩！拜登上任要求美國民眾「戴好戴滿」100天：沒過份吧

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