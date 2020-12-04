三星Galaxy Note系列將走入歷史　路透：開發團隊專注折疊手機

▲三星Galaxy Note系列傳將於2021年停產。（圖／取自Samsung）

特約記者洪聖壹／綜合報導

三星Galaxy Note系列自2011年開始就以大屏幕、手寫筆的特色切入智慧型手機市場，並且持續贏得市場正面的反響，不過現在來自多名知情人士透露，三星並不打算開發下一代Galaxy Note系列，而會把資源投註在Galaxy Z Fold手機的開發，換言之，Galaxy Note 20 系列，可能將會是最後一代 Note 系列產品。

從消費市場來觀察，自 2012 年開啟的可彎曲螢幕解決方案，到了 2020 成了大熱門，折疊螢幕手機越來越受到歡迎，華為、摩托羅拉、中興、小米相繼投入折疊螢幕手機的開發計畫。早在 2013 年攜手微軟公司發表折疊螢幕概念手機的三星電子（詳見：CES 2013 ／三星發表八核心處理器與軟性螢幕概念手機），今年三星把 Galaxy Z 系列做了延伸，將 2019 年推出的 Galaxy Fold 產品以 Galaxy Z Fold 導入消費市場。

▲三星在 2013 年攜手微軟開發多種折疊螢幕手機的概念產品。（圖／資料照，取自YouTube）

雖然從銷售數據來看，Galaxy Note 20 系列銷量仍是大幅度的贏過三星自家的 Galaxy Z Fold，旗艦級手機 Gaalxy Note 20 Ultra 5G 更以 5% 的市佔，在今年 9 月搶下 5G 旗艦機市場龍頭寶座，不過三星似乎打算重新整合 Z 系列折疊屏智能產品線，同時取消 Galaxy Note 系列的開發。

據路透社報導，多名「知情人士」透露，三星旗艦產品Galaxy Note系列可能會在 2021 年停產。類似的說法在過去已經被提出過很多次，路透社還引述知情人士訊息，補充：三星甚至沒有2021年Galaxy Note系列的開發計畫，至少目前還沒有。消息人士還聲稱，負責開發 Galaxy Note 系列產品的同一團隊現在將致力於開發三星的折疊螢幕的智慧型手機。

同篇報導當中指出，即將發表的三星Galaxy S21系列與三星Galaxy Z Fold 3都可能會支持 S Pen，儘管包裝盒中不會附帶。由於 2021 年將提供這兩個產品選項，因此三星目前沒有理由繼續開發 Galaxy Note系列。

其實早在上個月，一支概念影片暗示三星電子正在開發一款名為Galaxy Scroll的手機。它是一種可拉伸螢幕概念型手機產品，可能因此產品名稱就以“Scroll”（滾動）為名，有趣的是，該款手機將內建 S Pen，相關概念影片如下：（影片／取自YouTube）

三星第二代可折疊的旗艦手機 Galaxy Z Fold 2 於 2020 年 9 月 2 日發表並獲得好評，可以看成是 2020 年最令人興奮的手機，如果 Galaxy Z Fold 3 也要在 2021 年底前後的同一時間發表，並且支援 S Pen、甚至是直接內建 S Pen，那麽三星Galaxy Note系列被取消開發的可能性就相當高。

▲三星第二代雙螢幕折疊手機併入 Z 系列產品線，稱為Galaxy Z Fold 2。（圖／取自三星官網）

除了Galaxy Z Fold 2，今年還看到微軟首款雙螢幕Surface Duo、LG首款雙螢幕變形手機 LG Wing 的上市，這些都代表智慧型手機不再只限於一個形態，無論如何，期待未來有更多有趣的移動產品推出。

▲微軟首款雙螢幕手機 Surface Duo，搭載Android作業系統。（圖／取自微軟官網）

▲全球首款雙螢幕變形手機 LG Wing。（圖／記者洪聖壹攝）