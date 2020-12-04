趙少康母親肺腺癌逝　陳文茜淚憶同遊北京往事：有些溫柔不會消亡

▲陳文茜與趙少康。（資料照／TVBS提供）

記者蘇晏男／台北報導

針對資深媒體人趙少康的母親3日凌晨過世，資深媒體人陳文茜發文憶起在003年與趙少康、趙母及趙少康弟弟趙少威同遊北京的往事，並表示，「我閲讀趙大哥的文章，一起流淚，起身為趙媽媽燒一柱香」。

趙少康3日投書媒體，透露4年前罹患肺腺癌的母親3日凌晨與世長辭，雖然母親在醫師救治下，所幸沒有太大痛苦，但他心裡仍萬般不捨。

對於趙母病逝，陳文茜在臉書表示，「我見過趙媽媽一次」，約莫2003年，申請奧運之後，她與趙少康家人一起去旅行。當時的北京凌亂得很，晚上還半宵禁，趙少威帶她們去一個地下店酒吧。

陳文茜回憶道，那時候北京沒有后海，沒有奧林匹克公園，沒有摩登大街，到處都是老舊胡同，胡同巷弄間廢水沒有處理好，時有怪味，儘管她沿途批評，但趙母親卻充滿懷鄉情，談起兒時情景。

陳文茜指出，當時趙母沒有責怪她的口吻，只是陷入許多回憶，說了一些往事。趙母談起兒時記憶的自己，眼睛溫柔如少女，讓她頓時明白，北京對趙母的意義是什麼。

「願主溫柔的手迎接趙媽媽溫柔的靈魂。」陳文茜表示，有些溫柔不會消亡，有些愛只會留下，「我閲讀趙大哥的文章，一起流淚，起身為趙媽媽燒一柱香」。