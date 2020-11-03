陳水扁與趙少康世紀和解之後　陳學聖：接下來會是韓國瑜嗎？

▲前國民黨立委陳學聖。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

資深媒體人趙少康10月31日拜訪前總統陳水扁，兩人睽違26年上演「世紀大和解」。對此，前國民黨立委陳學聖3日上午在臉書表示，阿扁和趙少康見面後，接下來會和韓國瑜和解嗎？「我很好奇！更好奇之後，阿扁會有怎麼的變化？」

「我和阿扁，過往一直有些職務上的殊緣。」陳學聖指出，當陳水扁任職台北市議員時，他作為記者，跑陳水扁的新聞；當對方變成台北市長後，他是議員，監督陳水扁；而在陳水扁擔任總統時，他成為立委，制衡角色更加明顯，衝突氛圍也隨著藍綠對決，益加升高，尤其在「兩顆子彈」疑案之後。

陳學聖表示，這些年來，他跟陳水扁有很長一段時間沒見過面，但從媒體上呈現出來陳水扁保外就醫期間，不斷踩測司法紅線及活動形式，「阿扁始終還是往昔的阿扁，沒有太大改變」。但最近從台北建城100週年活動，老市長們相聚，看到了陳水扁的轉型，開始談和解，不僅談國內，也談兩岸，更談台獨的不可能。

陳學聖強調，「阿扁開始在變了！」尤其今年藍綠兩位強者，前行政院長郝柏村、前總統李登輝先後離世，台灣命運的主導權，強化了戰後世代登場的份量，他們即令目前沒有從事實際的政治職務，但是過往叱吒風雲的光芒，讓他們輩分夠高，可以取得話語權。特別是這些政治人物，走過戒嚴解嚴，走過省籍衝突，走過藍綠對立，較現在檯面上一些活蹦亂跳的民代、官員，更具有縱向史觀，「如果他們能夠誠心對話，將有機會是一個新局的開始」。

陳學聖認為，他不敢預測阿扁下一步怎麼走，是真是假也待觀察，但畢竟看到阿扁在嚐試跳脫舊框架，試圖遞出和解的橄欖枝，這就是一個破口，就會有變化，就會有故事開始發生了。