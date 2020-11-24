陳文茜批「NCC審查證照是威權體制」：蔡英文心中沒有言論自由！



▲蔡英文。（資料圖／總統府提供）



記者蕭羽耘／台北報導

中天新聞台換照失敗，恐將面臨關台危機。資深媒體人陳文茜23日表示，NCC執行証照審查，本身就是一個威權體制的觀念，並批評整起事件要負責任的絕對還是「總統跟行政院長」，總統蔡英文這一生沒有為民主自由奮鬥過一天，「她內心裡頭根本就沒有言論自由的價值」。

針對中天換照失敗，陳文茜23日參加政論節目《少康戰情室》提出，如果覺得老闆有干預新聞，政府有本事應該去罰老闆，罰個1000萬，為何要罰那些員工？

她認為，NCC審查証照，本身就是一個威權體制的觀念，這個法律應該修掉，政府給一個機構可以用撤照之權，讓一家大公司所有的員工都沒了工作，這件事本身就是威權時代遺留下來的產物，也是「一黨獨大的結果」。

至於有媒體稱前總統馬英九也關過電視台，陳文茜反駁，當時關的是《年代》綜合台並非新聞台，「蔡衍明有他的政治立場，縱然我未必完全同意，但能不能互相尊重？」

她舉例，香港電台和台灣公廣集團一樣是政府出資，但香港電台過去幾年都在罵特區政府，特區政府也沒關台，港府也沒有關《蘋果日報》或查禁，「台灣今天是要超前部署給香港看嗎？難道要讓港府在現今這樣的局勢關新聞台、關報紙，然後反過來喊說台灣可以做，為何香港不能做？」

陳文茜也認為，NCC只是被賦予任務，「跟國民黨以前警總時期一樣是有任務在身的，所以NCC那些人我也不認為該被叫什麼專家學者，就是被賦予任務的某些角色而已。」

她最後直言，整件事要負責任的絕對還是「總統跟行政院長」，並批評「蔡英文這一生沒有為民主自由奮鬥過一天，她內心裡頭根本就沒有言論自由的價值。」

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