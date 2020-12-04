阿公阿嬤玩文創　「老時光」特展即日起登場

▲台中科大創意商品設計系學生與爺嬤合力設計創新童玩。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市社會局與弘道基金會針對「老少共學」與「老少共創」，以工作坊的方式進行，找來台中科技大學創意商品設計系的師生們合作，與長輩們一起合力設計出173件精彩作品以及18種創新童玩，成果即日起在台中市放送局「老時光」社區照顧關懷特展展出，時間會持續到12月16日。

弘道基金會表示，長輩與學生一同設計創新童玩，創造出獨一無二的產品，並透過老少共創的過程，讓長輩不僅是社區的服務使用者，也能扮演孩子們的生命講師，一起共學、共樂。參與童玩設計課程的88歲陳阿嬤與80歲的賴阿嬤，在課程中都很踴躍跟學生發問，也會去研究童玩要怎麼玩，怎麼將設計修改到最完美，因為兩位阿嬤都很怕罹患失智症，平時就喜歡可以動腦的活動與課程，兩位阿嬤都表示：「第一次跟學生討論設計並共同完成童玩作品，課程很有趣，感覺都年輕了起來！」

此外，「老時光」社區照顧關懷特展還特地規劃留言區、拍照區、活化大腦區，還有DIY體驗區，讓民眾可以免費進行聖誕小物及童玩波浪鼓DIY，可現場或網路登記；另外在不老夢想125號也會有「老時光 據點正好」特展，透過大型漫畫及圖文，帶領民眾走進長輩的小世界中，展期從12月3日持續到1月3日。

▲「老時光」社區關懷據點特展登場，173件「老少共好」驚艷作品將展至1月初。（圖／記者游瓊華翻攝）