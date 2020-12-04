星星果油什麼味道？網友逛賣場嚐鮮後狂推　釣出同好：口感爽滑直接喝

▲「印加星星果油」在料理上不管是搭配生菜沙拉，或是煎、煮甚至是烤披薩，只要加入適量都能增添風味，讓口感更為滑順。（圖／網友授權請勿翻攝，下同）

消費中心／綜合報導

現代人只要能在家裡煮飯都會盡量避免外食，不管是大火快炒、或是自製生菜沙拉時加入油攪拌提味，「用什麼油」是一件非常重要的事。有著近4萬成員的《家樂福Carrefour商品•網友真心話》時常有網友在社團內分享各種家樂福優惠、好物，有網友就提到因為自己很喜歡煮飯、做生菜沙拉拌植物油，在家樂福看到一款很特別的「印加星星果油」上面有很多營養標示，因為很好奇味道就入手，沒想到意外釣出許多同好熱烈討論。

該網友說，自己先嘗試拌進生菜沙拉裡面，發現會有一股淡淡清香味，上網查了一下發現這一款「印加星星果油」營養成分超多，甚至可以生飲，味道上感覺可以製作蛋黃醬、油醋醬這種口味比較淡的佐料，搭配清香口感會有不錯口感，同時他也詢問社團裡面的網友有沒有入手過這款「印加星星果油」，平常又是怎麼使用它們的。

沒想到「印加星星果油」的神秘味道勾起許多網友好奇，有人就留言說，「這什麼？好奇味道！」、「只有我不知道星星果是什麼嗎？」、「之前有看到很猶豫，但真的很好奇味道怎樣」；但沒想到其實默默有許多人使用過「印加星星果油」，有網友就說，「其實可以直接喝，還滿好喝的」、「它有一個特別的果香還堅果香我也不會形容」、「查了一下發現星星果油Omega-3超高，高到不知道哪裡去。」

▲現代人注重健康，在購買油品前會習慣看成分標示。網友發現星星果油Omega-3超高。

有網友也立即當起了小老師，找到印加星星果油的相關資料，原來所謂的星星果是一種外表呈現四角星形狀的種子，最初由印加古文明時代起，擁有5000年食用歷史的超級食物，除了高比例不飽和脂肪酸外，也含有豐富Omega-3.6.9及維生素E，一直以來在國外很流行，其營養成分掀起消費者高度關注。

此外，打開瓶蓋後，可以聞到層次豐富的果香，油體呈現金黃色澤。在料理上不管是搭配生菜沙拉，或是煎、煮甚至是烤披薩，只要加入適量都能增添風味，讓口感更為滑順。

對於想要嚐鮮、顧健康的消費者，不妨到家樂福選購這款全新上市的「印加星星果油」，在全台家樂福通路、線上商城都能入手，選擇正確的油替自己健康加分。