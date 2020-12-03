桃園美國學校董事長交接　李麗裕：辦好教育就是做公益

▲李麗裕(左)接任桃園美國學校董事長。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園美國學校3日於蘆竹區開南路的校區舉行第三屆董事長交接，由考選部長許舒翔監交。新任董事長李麗裕是米堤大飯店總經理，交接典禮上強調其除了熱愛工作，對教育很熱心、很熱情，多年前換肝重生後，積極投入公益活動，他並認為「辦好教育，就是做公益。」

▲鄭市長期許桃園美國學校成為外僑學校辦學的典範。（圖／市府提供）

桃園市長鄭文燦於出席桃園美國學校「第三屆董事長交接典禮」表示，桃園美國學校創立於2012年，重視全人教育，以全英語教學，引進美國加州課程系統，注重自主多元及探索性學習，目前全校共有119位學生，招收範圍涵蓋國小一年級到高中十二年級，為桃園外僑重要的教育基地，相信在新任董事長李麗裕的帶領下，將創造教育奇蹟與亮點，成為外僑學校辦學的典範。

▲李麗裕(右)多年前換肝重生後，積極投入公益活動認為「辦好教育，就是做公益。」（圖／市府提供）

鄭市長指出，新任董事長李麗裕做事要求完美，秉持「工作成功是每個細節的努力」之信念，與昆仲李麗生白手起家建立事業有成，最為人津津樂道的是在921大地震後，負起溪頭米堤大飯店的經營，支持台灣好米、推廣公益音樂會，榮獲交通部觀光局五星級飯店的殊榮，以李董事長嚴謹的工作態度及豐富的管理經驗，相信桃園美國學校在他的帶領下，將發展得更好。

▲桃園美國學校學生於交接典禮表演。（圖／市府提供）

李麗裕畢業於中興大學地政系都市計畫組並輔修企管系，雖是嘉義人且其企業泰半於中南部地區，但交接典禮中，展現寬廣人脈，包括：考選部部長許舒翔、桃園市市長鄭文燦、副市長高安邦、教育局局長林明裕、前駐法大使呂慶龍、前僑委會委員長張富美、桃園機場捷運董事長劉坤億、桃園航空城公司董事長陳錫禎、榮鑫集團董事長李麗生、東方設計大學董事長鍾瑞國、聲寶集團許經朝總經理、真理大學校長陳奇銘、體育大學校長邱炳坤、台北大學副校長陳達新、前開南大學副校長黃適卓、農水署桃園管理處處長何明光、前立委邱垂貞等各界人士前往參加。

・5層設計的超大收納空間