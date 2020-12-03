家門口22袋銅線遭拾荒伯偷搬　苦主怒曝「實際價值」驚呆網

▲回收伯偷搬22袋銅線，苦主怒曝「實際價值」眾人驚呆。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友日前在臉書社團無奈說，自己家庭因為是經營環保公司，讓他養成了收集銅線的習慣，多少賺取一些額外的零用錢，不料前幾天他放在家門口、價值近10萬元的22袋銅線，竟遭一名資源回收老伯偷搬，對方被抓到反而大聲罵「誰知道這東西你們還要」，讓他聽了真的很生氣。

原PO在臉書「爆怨公社」表示，他因為家庭是經營環保公司，讓他養成了收集銅線的習慣，平常工作時只要看到銅線（電線），不管長短他都會收集並割掉外皮賺零用錢，前幾天他把收集的22袋銅線（每袋約30公斤）放置在家門外，準備隔天就要拿去轉賣，不料卻有一名回收伯上門偷搬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，他當天剛好在家看電視，突然間聽到外面有聲音，原本還以為是家人回來，後來才發現是回收伯在搬他的銅線，在確認對方打算把22袋紅銅線全部帶走後，他立刻走出家門表示「我限時30分鐘，讓你搬到原位放好，不然我就報警，讓你吃上偷竊的罪名，還要連帶賠償10倍。」

▲原PO表示，「差點損失10萬的回收物。」（圖／翻攝自爆怨公社）

不料回收伯聽了他的話，惱羞成怒反嗆他「誰知道這個東西你們還要，放在那邊我以為你們不要了」，讓他非常無奈，先不說放在家門口的東西能不能隨便拿，「剝皮後的紅銅一斤140元，最好有人那麼閒，把那麼多銅線剝皮後再丟掉，老伯這什麼鬼邏輯」、「差點損失10萬的回收物，偷東西的理由，讓我刷新三觀。」

文章分享後，其他網友看了紛紛留言，「不應該放過這種職業偷的」、「太誇張了，侵入民宅耶」、「有價金屬放在外面真的很容易不見」、「未經同意就是偷，還有什麼好辯解的嗎」、「我也割過電線外皮，拿銅線回收，真的超級難用，也是辛苦錢」、「就是有這種不要臉的，以為路上的東西可以隨便拿。」