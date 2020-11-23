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大陸拒收「洋垃圾」　各國把問題丟棄「這些地方 」

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▲▼ 中國拒收塑膠等4大廢棄物「洋垃圾」，歐美哀嚎。（圖／CFP）

▲ 中國拒收塑膠等4大廢棄物「洋垃圾」，歐美日哀嚎。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

過去，大陸是世界洋垃圾處理大本營，這兩年考量環境污染禁止海外「洋垃圾」入境，其他國家開始煩惱。大陸官媒環球網追蹤報導指出，日本、澳洲積極尋找其他管道幫忙處理垃圾，或是自己消化、焚燒處理，甚至把「洋垃圾」運往東南亞，把問題留給他國，全球環境污染難以解決。

根據大陸官媒環球網報導指出，大陸曾經是世界上最主要的「洋垃圾」進口國，接收全球56%的垃圾。全球每年生產5億多噸的電子垃圾，其中七成都進入了大陸境內。洋垃圾形成一條堅實的產業鏈，代價是對於環境的污染。

紀錄片《塑料王國》導演王久良的調查，一般的塑料垃圾，一噸中有85%能被回收算運氣好了，剩下的真廢料只能被就近處理。簡單處理是直接扔在農田旁，侵蝕農田，對水資源造成無法逆轉的污染，魚蝦更是死絕。

垃圾的回收過程，也對工人的身體健康造成傷害。近年，大陸政府決定禁止洋垃圾入境，並提出「綠水青山就是金山銀山」，嚴格執行「洋垃圾禁令」。

▲▼中國拒絕輸入洋垃圾。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲大陸拒絕輸入洋垃圾。（圖／取自免費圖庫pixabay）

該報導指出，隨著禁令執行，那些曾經依靠大陸處理各種垃圾的「垃圾出口國」出現極大困擾。舉例，日本超出三成自治體垃圾量超國家標準，相比大陸禁止洋垃圾之前的調查翻了三倍，無處可去的塑料垃圾正堆積在日本國內。日本政府呼籲地方自治體減少製造垃圾，控制塑料使用，同時也希望進一步推進國內措施，規定產品有義務使用再生材料等。

報導內文也提到澳洲現況，根據澳洲電視台節目深度調查在大陸禁止進口「洋垃圾」後，澳洲全國塑料廢物開始堆積，垃圾回收系統相當吃力。回收站工作人員向節目表示，「所有民眾都認為他們放入回收箱的東西都會被回收利用，但事實上我們這個地區的回收站因為存在火災隱患已經關閉了。」

▲▼中國拒絕輸入洋垃圾。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲東南亞成為「洋垃圾」新去處。（圖／取自免費圖庫pixabay）

過去20年，澳洲都依靠大陸出口垃圾，塑料垃圾被大量出口到大陸工廠，重新分類融合成新的塑料產品。如今，大陸拒收洋垃圾，回收公司重新找買家，這些塑料垃圾被運往了印度尼西亞、越南，以及馬拉西亞。

報導指出，澳洲的企業家認為，因為政府缺少規劃，導致國內垃圾堆積問題越來越嚴重；澳洲方面認為，最終的解決方案還是在海外。類似想法存在其他國家，世界「洋垃圾」問題根本永遠無法解決。
 

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