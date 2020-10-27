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每日近200公噸垃圾！花蓮女學生參訪清潔隊驚喊「無法置信」

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▲▼看到成堆如山的垃圾，學生們才知道原來每天都製造那麼多垃圾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

看到成堆如山的垃圾，學生們才知道原來每天都製造那麼多垃圾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國立花蓮女中日前為高一新生辦理環境教育校外參訪活動，近四百名學生參訪花蓮市衛生掩埋場及清潔隊的資源回收分選場，在看到堆積如山的垃圾及清潔人員冒雨整理滿地的資源回收物時，學生們都無法置信，每天製造的垃圾竟然有這麼多。

近四百名學生由花蓮環保工作促進會解説志工帶領，分兩梯次進行，衛生掩埋場由分隊長林立峰導覽説明，資源回收分選場則由清潔隊長吳慶展講解，吳慶展表示，全花蓮市的垃圾量每天約65到85公噸，花蓮縣每天產生的垃圾量更高達135公噸，平均每人每天約製造1.1公斤的垃圾。花蓮的垃圾目前送到宜蘭利澤焚化廠進行焚燒，由於掩埋場的不敷使用及年年調高的垃圾焚燒費用，因此垃圾處理是當前政府非常重視的問題。

▲▼看到成堆如山的垃圾，學生們才知道原來每天都製造那麼多垃圾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

吳慶展帶領參訪同學認識資源回收分選、雨水回收系統及太陽能板的利用。在資源回收分選場下方設置可容納總容量100公噸的大型雨水儲水槽，吳慶展指出，透過雨水蒐集系統可保持經常性的滿水位，是現今廣為使用的水資源再利用設備，不僅不浪費能源還能節省經費，可說是一舉兩得。

▲▼看到成堆如山的垃圾，學生們才知道原來每天都製造那麼多垃圾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮女中近四百名學生參訪花蓮市衛生掩埋場及清潔隊的資源回收分選場。

吳慶展導覽時特別提到，花蓮市公所清潔隊在環保署「2019年度模範清潔人及清潔隊隊部整潔維護及環境綠美化優良」評選，從全國各縣鄉鎮市三百多個清潔隊裡脫穎而出，獲得「部隊整體特色獎」。他説，隊部以環境教育為規劃設計，園區裡還有不少以資源回收再製的可愛玩偶，相當有特色。

而在資源回收分選場，隊員們冒雨將一袋袋資源回收物品拆開，並將紙類先行拿出集中堆放，最後再將全部的物品送入資源回收品輸送帶，透過機械運送，由專人沿線做分類篩選，最後再將非資源回收品直接輸送到垃圾車，完成分選工作。看到隊員如此辛勞，學生們體認到落實環境保護的重要性。

▲▼看到成堆如山的垃圾，學生們才知道原來每天都製造那麼多垃圾。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

清潔隊隊長吳慶展表示，外送服務興起，一次性餐具使用量遽增，資源回收垃圾量大，從源頭做好減量並落實資源回收工作相當重要。

吳慶展表示，由於外送服務興起，使得一次性餐具使用量遽增，造成資源回收垃圾量大，他向學生呼籲，購買外食時，一定要自備環保餐具，少用吸管和塑膠袋，從源頭做好減量並落實資源回收工作，因為永續經營才是保護環境的唯一選擇。

吳慶展指出，將環保教育向下扎根，藉由參訪的機會，讓學生知道垃圾從哪裡來，也認識資源回收有哪些物品。也間接告訴他們，要做好環境保護，就必須從自身做起，進而影響家人及社區。

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