藍綠通吃！鹿港男深夜拔競選旗幟　拆解鐵絲回收變賣被判刑

▲鹿港男子偷競選旗幟被判刑。（圖／ETtoday資料照）

唐詠絮／彰化報導

年初立委大選，鹿港一名楊姓男子去年12月31日深夜竊取候選人柯呈枋及陳秀寶競選旗幟各9支、7支，被路過的民眾發現報警，鹿港警方一問之下才知道是要將旗幟上的鐵絲回收變賣，竹竿供作農務種植，楊男被捕後表示未受他人指使所為只想變賣，彰化地院審理近日判決出爐，依竊盜罪判處3月，緩刑2年。

事發當時，鹿港分局福興分駐所值班員警於2019年12月31日23時許接獲頂番派出所員警來電，指稱於福興鄉彰鹿路6段附近有人疑似在竊取競選旗幟，值班員警獲報後立即通報線上巡邏員警趕赴現場，當場發現楊姓民眾及身邊放置一些遭拆解下來的競選旗幟4面 (其中柯呈枋2面、陳秀寶2面)、旗幟用竹竿16支及懸掛旗幟用鐵條、鐵絲等物證。

經員警盤查後，楊男竊取競選旗幟係欲拆卸旗幟上之鐵絲等金屬物用以回收變賣，另旗幟用竹竿也可供作農務種植用途，並無針對特定候選人競選旗幟行竊，據悉楊男本身並無政黨背景，亦未受他人指使所為，全案由該分局將楊嫌依竊盜及違反選舉罷免法等罪嫌報請地檢偵辦。

判決書內容指出，楊男自12月31日23時許至2020年1月1日0時許止，在彰化縣福興鄉彰鹿路6段與南環路路口，以路邊撿拾而來之手套1雙及鉗子1支，先後竊取柯呈枋及陳秀寶競選總部的競選旗幟各9支、7支。嗣經警於109年1月1日0時許查獲，並扣得手套1雙、鉗子1支、竹竿16支、旗幟4面、L型鐵絲16支（竹竿、旗幟及L型鐵絲業已發還）。

楊男向法官坦承是因一時思慮不周偷竊，旗幟已交由對方領回並和解；法官審理後認為，楊男所為非十惡不赦，而柯、陳兩人均不再追究也願原諒，審酌楊男撿拾破爛維生有智能不足的生活狀況，因此量處其刑。

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