盛唐中醫違法中藥加鉛被起訴　中市府：月底前開懲戒會最重廢證

記者鄧木卿／台中報導

台中盛唐、九褔及欣隆公司違法添加鉛丹造成38人鉛中毒，中醫師呂世明、洪彰宏已被檢方依藥事法等罪嫌起訴，市政府衛生局表示，月底前將召開醫師懲戒委員會，最重可廢止醫師證書，法制局也說，消基會最快也會在月底前提起民事求償。

▲台中市政府衛生局表示，月底前召開醫師懲戒委員會，最重可廢止醫師證書。（圖／記者鄧木卿攝）

衛生局表示，截至目前為止，血中鉛含量超標人數有38人，盛唐中醫診所26人，九褔中醫診所12人，盛唐中醫診所院長呂世明、九褔中醫診所醫師洪彰宏昨天已被檢方依違反藥事法、過失傷害等罪嫌起訴，市府依照醫師法第25條將2人移付醫師懲戒委員會，依據第25-1條規定，處分內容包括警告、繼續教育、停業一年、廢止執業執照、最重可廢止醫師證書，月底前會召開醫師懲戒委員會，由懲戒委員合議做出決定。

法制局長李善植說，市府已成功協助29名受害消費者向台中地方法院執行處請准假扣押呂、洪及欣隆公司歐姓負責人名下不動產，消基會最快月底前也會向法院提起團體訴訟求償。

衛生局說明，市府將持續加強稽查中醫診所、中藥販賣業者或藥商，抽驗是否違法販賣使用偽禁藥品，若查獲有供應調劑或陳列販售偽禁藥等情事，一律移送法辦，絕不寬貸，目前全市中藥販賣業及中醫診所已全數稽查完畢，並未查獲有不法情事。

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