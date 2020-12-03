國光客運闢「開往秘境的公車」　30分鐘能從蘇澳直達粉鳥林

▲國光客運闢「開往密境的公車」，122線蘇澳直達粉鳥林。（圖／國光客運提供）

記者賴文萱／台北報導

因為海邊奇岩礁石爆紅的宜蘭縣東澳鄉粉鳥林，被譽為台版迷你「下龍灣」，過去因為地點隱僻鮮為人知，蘇花改通車後，成為網紅打卡熱門景點。國光客運新近開闢宜蘭122路線公車，從蘇澳轉運站直達粉鳥林，不用開車也可以一探秘境綺麗風光。

位於東澳灣最南端烏石鼻的粉鳥林漁港，早期有很多鴿子（粉鳥）聚集而得名，擁有台灣為數不多的海上定置漁網，每天午後返航漁船現撈魚貨，新鮮又價格實惠，吸引很多內行人前往採購，不遠處東澳灣弧形海岸線可以遠眺漸層藍色太平洋，附近沙灘水上運動盛行，可以從事獨木舟、沙灘車、立槳衝浪等運動。

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國光客運表示，希望122路線開通後，帶動周邊區域觀光，民眾即使不開車，也能搭乘巴士直抵秘境海港，無論是賞景、看海、海岸運動或採購魚貨都可以滿載而歸。

▲被稱為「開往秘境的公車」的宜蘭122路線公車，起點為蘇澳轉運站，終點站就是粉鳥林漁港。（圖／國光客運提供）

被稱為「開往秘境的公車」的宜蘭122路線公車，起點為蘇澳轉運站，終點站就是粉鳥林漁港，首班車早上8點從蘇澳轉運站出發，末班車則為下午5點10分，從粉鳥林發車，沿途停靠東澳、東澳灣共四站，每天來回共12班次，單趟行車時間約30分鐘，採一段票收費，單趟票價20元。

▲東澳僻靜漁港粉鳥林，屬礁岩地形多有嶙峋奇岩怪石，爆紅成為打卡熱門景點。（圖／國光客運提供）

配合交通部公路總局宜花東地區公共運輸轉乘優惠，外地遊客持電子票證搭乘國五雪遂客運班車抵達蘇澳後，可享有一段票免費轉乘優惠。國光客運建議，台北地區旅客可以搭乘1879線自圓山或南港出發，抵達蘇澳後即可免費無縫轉乘122線前往粉鳥林，回程則可搭配1879沿線站點「安永心食館」等蘇澳地區觀光工廠，安排蘇澳一日遊行程。

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