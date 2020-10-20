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21歲男粉鳥林中毒！「被魚刺」扎到秒癱了…一看竟是台灣五大毒魚

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▲▼臭肚魚，褐籃子魚，象魚。（圖／取自中研院／台灣魚類資料庫）

▲象魚俗稱臭肚魚，屬於台灣五大毒魚之一。（圖／取自中研院－台灣魚類資料庫）

記者許力方／綜合報導

宜蘭粉鳥林發生一起魚刺人事故，海巡署第一岸巡隊19日下午接獲漁民通報，當地21歲莊姓男子在海邊垂釣時，意外遭象魚（有毒刺，俗名臭肚魚）刺傷，當場全身無力癱軟，一度休克，立刻出動救援送醫，魚販都說，被「臭肚仔」刺到會很痛「痛了很久」。

粉鳥林安檢所19日下午2時許獲報，有釣客遭象魚（有毒刺，俗名臭肚魚）刺傷，嚴重中毒身體不適，請求協助通報送醫，海巡立即通報宜蘭消防蘇澳分隊，等待漁船進港後，派員前往將癱軟的傷者攙扶至岸上，只見他全身無力、表情痛苦，舉步艱辛，還想吐，一度休克，最後抬上救護車，送往蘇澳榮民醫院治療。

▲▼21歲男粉鳥林中毒！「被魚刺」扎到癱軟…一看竟是台灣五大毒魚。（圖／海巡署）

▲▼21歲男粉鳥林中毒！「被魚刺」扎到癱軟…一看竟是台灣五大毒魚。（圖／海巡署）

▲▼21歲男粉鳥林中毒！「被魚刺」扎到癱軟…一看竟是台灣五大毒魚。（圖／海巡署）

▲21歲男子粉鳥林海釣被刺中毒癱軟。（圖／海巡署）

據了解，莊男19日下午搭船出海垂釣，結果中途被被象魚刺傷，緊急返岸，粉鳥林安檢副所長劉哲宇說，象魚就是一般民眾所知的臭肚魚，魚刺具有毒性，被刺後會引起身體不適及劇痛，所幸中毒屬於蛋白毒，就醫4小時後平安出院。

事實上，這種象魚又稱臭肚魚或褐藍子魚，體呈長橢圓形，側扁，背緣和腹緣呈弧形，屬於台灣五大毒魚之一，背部、腹胸具有毒刺，棘也有側溝分泌毒液，平時棲息在珊瑚礁區、沿岸郊區的潮間帶，日行性為主，主要以藻類為食，也會捕食小型無脊椎動物，腸肚會產生臭味，因此被稱臭肚，南台灣、離島都有養殖，因數量多、價格便宜，一年四季都有，是常見的食用魚。

象魚的兩排毒刺具有神經毒，被刺到會造成傷口紅腫麻痺，嚴重可能上吐下瀉有生命危險，醫師提醒，如果被刺到可以先用溫水浸泡，一定要就醫觀察，直到疼痛解除為止。

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▼臭肚魚棲息在台灣沿岸礁區海域，背腹兩排刺具有神經毒。（圖／取自中研院－台灣魚類資料庫）

▲▼臭肚魚，褐籃子魚，象魚。（圖／取自中研院／台灣魚類資料庫）

▲▼臭肚魚，褐籃子魚，象魚。（圖／取自中研院／台灣魚類資料庫）

▲▼臭肚魚，褐籃子魚，象魚。（圖／取自中研院／台灣魚類資料庫）

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