法國海軍參謀長、日本幕僚長會晤談共軍擴張行為　核潛艦抵關島

▲法國海軍攻擊核潛艦（Emeraude，S604）、塞納河號支援艦（FS Seine A-604）也抵達美國關島。（圖／美國海軍推特）



記者陶本和／台北報導

法國海軍近期在印太區域間，也有諸多行動，包括海軍上將參謀長范迪爾（Pierre Vandier）與日本海上自衛隊幕僚長山村浩海會面；同時，法國海軍攻擊核潛艦（Emeraude，S604）、塞納河號支援艦（FS Seine A-604）也抵達美國關島。

自總統蔡英文執政以來，多次讓台灣參與國際事務，並在印太區域建立舉足輕重的角色。面對近期共軍持續侵擾台海的狀況下，外交部長吳釗燮日前受訪時表示，期待能與美、日、澳、印等理念相近國家加強情資交換。

吳釗燮強調，台灣位居中國軍事威脅與威權主義擴張的最前線，除堅定持續展現自我防衛決心，並期盼與美、日、澳、印等理念相近國家加強情資交換及合作，以維護印太區域和平穩定，台灣向國際社會傳達我國不僅捍衛自身領土，更是守護共享的民主價值。

▼法國海軍上將參謀長范迪爾（Pierre Vandier）與日本海上自衛隊幕僚長山村浩海會面。（圖／王定宇臉書）



事實上，在印太區域間，法國海軍也有諸多行動， 法國海軍上將參謀長范迪爾（Pierre Vandier）11月30日訪問日本，與日本海上自衛隊海上幕僚長（參謀長）山村浩海（上將）會面，雙方針對印太地區的自由航行、多邊關係及中國大陸向外擴張進行討論。

在此同時，法國海軍紅寶石級「祖母綠號」攻擊核潛艦（Emeraude，S604）以及塞納河號支援艦（FS Seine A-604）同時抵達美國關島。而美國海軍宣布，這兩艘法國海軍艦艇是「法國長期部署於印太地區的一部分」。對此，范迪爾參謀長表示，「中國在南海的主權聲索非常強勢，這是非常侵略性的行為（very conquering behavior）」。

對此，民進黨立委王定宇在臉書表示，這裡有二個關鍵字，一個是「長期部署」；另一個是「一部分」，這表示長期部署之外，還有其他軍事單位。

▼法國海軍攻擊核潛艦（Emeraude，S604）、塞納河號支援艦（FS Seine A-604）也抵達美國關島。（圖／美國海軍推特）

