快訊／台中檸檬餅百年老店一福堂大火全毀！　濃煙竄天消防灌救中

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市中區繼光商圈內的檸檬餅百年老店一福堂，3日上午10時許發生火警，由於周遭多是木造建築，有延燒疑慮，台中市消防局派遣11車46人前往灌救，並請求雲梯車支援，目前火勢尚未控制，暫無人受困，詳細起火原因，有待火調後續調查。

▲一福堂火災。（圖／記者白珈陽翻攝）

台中市消防局3日上午10時54分獲報，中區中山路、繼光街商圈的民宅傳出火警，派遣中港分隊、信義分隊、中區分隊、大誠分隊等4分隊，出動消防車10輛、救護車1輛，消防人員46名前往搶救。

消防局指出，現場為木造建築，暫無人受困，但有延燒疑慮，須加派2個車組及1輛雲梯車支援，目前正全力灌救中。



一福堂的陳姓老闆獲悉店內發生火災趕到現場，他表示一福堂的歷史約有九十幾年了，因當時人不在場，還不清楚為何會發生火災，還在了解當中。

▲一福堂陳姓老闆趕赴現場了解狀況。（圖／記者游瓊華翻攝）

一福堂源溯日治昭和三年，創辦人陳周財老師傅開創專賣糕餅的「一福堂菓子舖」，當時以「手工鳳梨酥」吸引無數生意客與日本人上門捧場，是日據時期相當出名的中部糕點。至民國四十、五十年代，藉由火車兜售傳開的名產「太陽餅」，一福堂老店即以細緻口感令饕客難忘；民國五十三年，結合日本引進之新技術，首創研製出的「檸檬餅」，創造出一股追求異國風味的銷售高潮，也引發中部糕餅市場一陣仿效。一福堂目前在台中有4家分店，分別在台灣大道、中山路與自由路。