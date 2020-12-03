陸生較有狼性？留英女大生曝「課堂狀況」　點1優勢：台生更厲害

▲留英女大生分享留學時看到的景像。（示意圖／視覺中國）



記者施怡妏／綜合報導

一名在英國雪菲爾大學留學2年的台灣女學生，分享看到的台、陸留學生情況，在班上只有約一成的陸生是有競爭意識的，反觀班上的台灣留學生，雖然人數很少，但是每一個都很積極主動，英文也說得很流利，內心感到很欣慰，猜測可能跟台灣社會的教育觀念有關，「我們雖然市場小，但人才真的很多的」。

該名女學生在Dcard上發文，以前高中時聽說陸生都很有「狼性」，必須很努力才能在13億人口中脫穎而出，之前在大陸讀台商學校時，接觸的當地生很少，競爭確實很激烈。直到在英國留學時發現風氣改變了，9成的陸生中，有4成埋頭不說話、1成人不在、1成會看英文，但聽不懂也不會說、3成則很害羞，只有1成的人會主動發言，比較有競爭意識。

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她認為，可能和大陸社會背景有關，「一胎化，家庭富裕，所以他們從小就不太需要去競爭什麼，甚至是留學可能都不是他們自願的」。她透露，班上很多的是天天出去玩，聽不懂也不會說英文，卻仍有好成績的人，「都沒去上課，但捐一棟樓給學校就畢業的也有」。

▲她鼓勵台灣學生多努力，雖然市場小但是人才濟濟。（示意圖／pixabay）

在班上台灣學生不到十個，但各個英文非常流利，討論報告也很積極主動，上台報告很有自信，她猜測，「或許是台灣英語補習班多數是美式教育，而且台灣很早就有讓小孩補英文的觀念了，所以孩子們才能多很踴躍發言吧」。她鼓勵台灣學生，在求學時多努力一點，「我們雖然市場小但人才真的很多的」。

而大陸則是最近一代才有「從小讓孩子補英文」的觀念，身邊很多陸生朋友都是接觸英文三、四年就出國留學，雖然看得懂英文，「但真要開口說，或英式口音口速一快他們就聽不懂了」，曾經還有英國老師因為學生不敢說英語，不想參與課程，直接在課堂上講中文。

有網友留言指出，「陸生出國的主要是為了多建立人脈。」對此，原PO也認同，在交際方面陸生確實很積極，台生相對比較害羞，「我個人也覺得台灣學生也挺安逸的，畢竟在一個什麼都有的社會，大家漸漸都失去了競爭的狼性」。