女留學生蒐集香菸搞創作　休學後海運6.7條回台下場出爐

▲女留學生把海外物品打包運回國，被查出夾藏大量未申報的私菸遭移送法辦。（示意圖／達志）

記者劉昌松／台北報導

台北李姓女子原本到英國念藝術，蒐集了朋友從台灣帶去的香菸，準備作為藝術創作材料，但是去年暑假回國後，將個人在英國的物品打包全數海運回國，結果被海關查獲多達1340支香菸(6.7條)，超過法定個人上限5條，被依涉嫌夾帶私菸罪移送法辦，但台北地檢署查明李女並無犯意，2日處分不起訴。

檢察官調查，李女本身有在抽菸，朋友前往英國探視時，也會幫忙帶個1、2條香菸給李女，2019年間，李女原本構想要用這些囤積下來的香菸，作為藝術創作材料，當年暑假，李女返台休息前，為了省房租，把宿舍內個人物品，包括香菸都放在當地倉庫。

暑假結束後，李女決定放棄學業，委託英國的倉庫業者，把東西全部打包海運回台灣，2019年12月間，海關查獲登記李女的包裹中，藏了1340支香菸，超出個人自用攜帶上限，依違反《菸酒管理法》移送，檢察官調查認為李女說詞可採，且被查獲數量只多出法定上限一點，李女又坦然地登記自己是收件人，應無走私犯意，因此處分不起訴。

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