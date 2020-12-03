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新鮮人面試「理想職缺」沒消息　3年後突被找回：你值5萬了

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▲▼男友,辦公,上班。（圖／pixabay）

▲原PO畢業後到理想中的公司面試，卻苦等不到錄取通知。（圖／pixabay）

記者郭卉寧／綜合報導

新鮮人畢業後，會靠著面試來尋求工作機會。一名網友表示，自己剛畢業後，曾到理想中的公司面試，當時順利通過幾項測試，最後卻苦等不到錄取通知，沒想到事隔3年，又突然收到該公司的面試邀請，讓他十分吃驚。

原PO日前在Dcard指出，3年前從國外學校畢業後，選擇回台工作，當時剛好收到知名企業的設計職缺面試，雖然前幾關都順利通過，但後來等了2周都沒收到錄取通知，「我那時覺得很失望，想一想是不是薪資開5萬太高，所以沒找我。」不過，他對自己的能力很有信心，最終也找到目前在職的公司，且獲得理想薪資。

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沒想到事隔3年，原PO又收到當初那間公司的面試邀請，當他滿頭霧水詢問時，人資則告知，「以你當時的經歷，期許薪資是不可能的，但現在願意給你到期許標準薪資，因為你已經到其他公司磨練幾年了。」

▲▼三年前面試的公司突然找上門。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO指出，3年前面試的公司突然找上門。（圖／翻攝自Dcard）

當他得知答案後，忍不住傻眼，「所以當初是故意已讀我，讓我到其他公司漂流幾年，然後再找我？」由於原PO非常喜歡該公司，因此內心還是有點猶豫，「如果厚著臉皮回去面試，有種當初被看扁踢出家門後，又默默回來貼臉的感覺，很不甘心。」

對此，網友紛紛建議，「薪資談更高阿，他再覺得不值就掰掰」、「如果是我，我不是很想去，有一種被撿現成的感覺，而且既然有磨練，選擇會很多」、「感覺是找不到人才回頭找你吧，要注意是不是屎缺」、「一定要談高！剛畢業的你都覺得你有那個薪水了，歷練過的你值得更高」。

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