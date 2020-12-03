黃之鋒被判刑很「殘酷」　港律政司駁斥美眾議院說法

▲香港眾志前秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭、前主席林朗彥。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

香港眾志前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥及前成員周庭涉非法集結案昨日宣判。美眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）發出聲明認為判決「殘酷」，對此，香港特區律政司強調，「若企圖對香港司法和法律制度施加不當影響，只會徒勞無功。」

香港法院昨日宣判，黃之鋒被判刑13.5個月，周庭被判刑10個月，林朗彥被判刑7個月。判刑法官表示，黃之鋒在案發當日不斷在警察總部外作出連串組織集結，反映他是有關集結的組織人，深得集結者信任附和。

關於黃之鋒等人判刑，香港特區政府發言人曾經強調，外國議會不應以任何形式干預香港特別行政區的內部事務。大陸外交部外交部發言人華春瑩也回應，「這不是外交問題。」

▲美眾議院議長佩洛西。（圖／達志影像／美聯社）

不過，根據路透社等媒體報道，佩洛西（Nancy Pelosi）2日表示對判決不滿。斥責大陸的判刑「殘酷」，呼籲西方譴責「不公正的判決」。並且提到美國會將支持被「壓迫」的香港人士。反華議員盧比奧（Marco Rubio）也稱香港特區政府「違背承諾」。

香港特區政府律政司發表聲明回應稱，香港的人權和自由，包括言論和集會自由受基本法充分保障，但自由並非絕對。提出荒謬要求促立即釋放被告的人，非但不尊重香港司法制度，更是罔顧3名被告已認罪的事實。

聲明強調，對香港司法和法律制度，作出以偏概全的攻擊及毫無根據的指責，完全漠視案件事實和情況，既不恰當也不理智，若企圖借有關言論對香港司法和法律制度施加不當影響，只會徒勞無功。