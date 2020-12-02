被判入獄13.5個月　黃之鋒：在獄中與夥伴持續為民主自由戰鬥

▲黃之鋒再度入獄，刑期長達一年多。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

前香港眾志秘書長黃之鋒2日被判刑13.5個月，即刻入獄，他透過律師在社交平台上表示，入獄不是戰鬥的終點，前方還有另一個充滿挑戰的戰場，「我們將在獄中與許多勇敢的示威者一同奮鬥。」

黃之鋒2019年6月21日參與包圍香港警察總部活動，涉觸犯「煽惑他人參與未經批准集結」等罪，被判入獄13.5個月，同時，前香港眾志副秘書長周庭、主席林朗彥也分別被判入獄10個月、7個月。

宣判之後，黃之鋒即刻便入獄，他透過律師在社交平台上表示，入獄不是戰鬥的終點，前方還有另一個充滿挑戰的戰場，「我們將在獄中與許多勇敢的示威者一同奮鬥，雖然並不顯眼，但在香港爭取民主與自由的鬥爭中，卻是至關重要。」

黃之鋒還說，他很抱歉沒能與大家繼續在街頭、社區作戰，也知道入獄將會很難熬，但還是會撐住，「大家都要加油，不要放棄。」

黃之鋒上月23日出庭時就已經認罪，並被隔離囚禁，當時他曾寫了一封公開信表示，「面對未知的官司刑期及種種不確定性，必須坦誠地說會有不安及焦慮。」

黃之鋒強調，但正如他再步入犯人欄時說到「大家頂住，我知道外面嘅人更加辛苦，繼續努力。」會學習將獄中遭遇的苦難轉化為驅使自己成長的果實，「我知道絕不容易，但我會努力頂住，共勉之。」